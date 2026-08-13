Durante la emisión de su programa, el periodista Eduardo Feinmann expresó una fuerte crítica hacia la gestión del gobierno nacional durante la pandemia de COVID-19, recordando el episodio en el que Lionel Messi intentó donar respiradores al país.

"Recuerden ustedes que en plena pandemia el propio Lionel Messi quiso mandar respiradores. ¿Ustedes se olvidan de esa historia?", comenzó señalando el conductor al referirse al gesto solidario del capitán de la Selección Argentina.

En su descargo, Feinmann dirigió duras palabras hacia las autoridades de aquel momento: "Y el gobierno de mierda, hijo de puta, de Alberto Fernández y compañía hicieron las mil y una, las mil y una, porque se suponía que Messi se había sacado fotos con Macri", expresó enfáticamente en el aire.

El conductor vinculó, de este modo, las trabas que según su relato sufrió la donación con una supuesta desconfianza política hacia Messi, a partir de una foto del futbolista con el expresidente Mauricio Macri. Esa lectura reabre un debate que atravesó buena parte de la pandemia: hasta qué punto las tensiones políticas de ese momento condicionaron gestiones sanitarias que involucraban a figuras públicas.

El bajo perfil de la familia Messi, según Feinmann

Asimismo, el periodista destacó la actitud de la familia del futbolista respecto a sus acciones benéficas: "Historias como estas de Messi y de los Messi hay un montón, callados la boca", sostuvo, resaltando el bajo perfil con el que suelen manejarse.

Críticas a periodistas

Finalmente, también apuntó contra sectores de la prensa alineados al oficialismo de ese entonces: "Y pensar que los hijos de mil puta, yo escucho y veo a algunos periodistas kirchneristas decir 'el desclasado', lo tratan de desclasado a Messi, ¿viste? 'El desclasado', como a todos los jugadores de la Selección. Calladito la boca hace Messi por la gente, por los pobres, por los necesitados", concluyó.