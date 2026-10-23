Fátima Florez recordó su relación con Javier Milei y sorprendió al lanzar un comentario sobre los gustos del mandatario con doble sentido.

Durante una emisión de La Cocina Rebelde (El Trece), Fátima Florez sorprendió al recordar detalles de su relación con el presidente Javier Milei. Asimismo, la humorista protagonizó un polémico momento al lanzar un comentario con doble sentido que provocó risas en el estudio. En ese contexto, la artista se refirió a su faceta doméstica y aseguró que siempre tuvo la costumbre de cocinar para sus parejas: “Siempre cociné para las parejas que tuve. Tampoco todos los días por falta de tiempo”.

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Luego, Florez contó cuáles eran algunos de los platos preferidos de Milei y mencionó especialmente las pastas y la entraña. Además, explicó por qué el mandatario disfrutaba de ese tipo de comidas: “Le gusta la entraña. Mucha pasta... Papas fritas no. La pasta te da mucho hidrato de carbono, energía. Variado”.

Sin embargo, el momento que causó más repercusión llegó cuando la humorista reveló, con doble sentido, cuál era la preparación que más le gustaba al Presidente: “El plato que más le gustaba que haga era el postre”. El comentario generó risas entre los presentes y dio lugar a una aclaración sobre las preferencias de Milei.

La polémica relación de Fátima Florez y Javier Milei

La historia entre Fátima Flórez y Javier Milei comenzó en 2023, después de que se conocieran en el programa de Mirtha Legrand. En ese momento, ambos intercambiaron teléfonos y tiempo después volvieron a encontrarse. El vínculo se hizo público mientras Milei transitaba su camino hacia la Presidencia y la humorista continuaba con su carrera artística.

Sin embargo, en abril de 2024, Milei confirmó la separación a través de sus redes sociales. Según explicó entonces, las exigencias de su tarea como presidente y los compromisos profesionales y viajes de Flórez dificultaban que pudieran sostener la relación. Luego, en enero de 2026, Milei asistió a una función de Flórez en Mar del Plata y se habló de un eventual acercamiento.