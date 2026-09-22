Fantino confesó el difícil momento que está viviendo en el gobierno de Milei: "Tengo unos números..."

Alejandro Fantino sorprendió al hablar sin filtro sobre el momento que atraviesa su carrera, en medio de un contexto político con el que suele ser identificado públicamente. El conductor reconoció que hoy no recibe ningún tipo de convocatoria de parte de la televisión abierta, algo que contrasta fuertemente con su trayectoria en el medio.

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La confesión que sorprendió

En diálogo con Emiliano Coronitti para Revolución Popular, el santafesino fue contundente al describir su presente laboral: "No tengo ofertas de tele. No me han llamado más de la tele". La entrevista, difundida el 21 de septiembre, dejó en evidencia la indefinición que atraviesa el conductor entre dos mundos: la pantalla tradicional, que dejó de convocarlo, y el universo digital, donde todavía no logró consolidar un espacio equivalente al de sus mejores años en la tele.

Alejandro Fantino reconoció el mal momento que vive.

Ni en la tele, ni en el streaming

Fantino fue autocrítico respecto a su lugar actual dentro del ecosistema mediático. "Es muy loco porque hoy soy un tipo sin estar, no tengo territorio donde estar. Porque en YouTube tampoco tengo unos números como los de Luzu o los de Olga, y no me llaman de la tele", reconoció, en referencia a Neura, el proyecto de streaming que él mismo creó y que hoy constituye su actividad profesional principal.

Los números respaldan la comparación que hizo el propio conductor. Neura cuenta con alrededor de 647 mil suscriptores en YouTube y rondaba 1,17 millones de visualizaciones en 28 días hacia septiembre de este año. En contraste, Olga alcanzó 74,12 millones de visualizaciones en julio y Luzu TV llegó a 73,9 millones, según datos de YouTube Rating. La diferencia también se repite en las audiencias en vivo: mientras Luzu promedió 67.085 espectadores en sus transmisiones de julio, Olga llegó a un pico mensual de 148.748 espectadores simultáneos.

Propuestas rechazadas en la tele abierta

El conductor también contó que había intentado llevar un formato distinto a la pantalla abierta, sin éxito. "Las cosas que he pedido hacer en tele abierta, cuando me han llamado, me dijeron que no. Tenía ganas de hacer alguna entrevista filosófica, y me dijeron que no", relató, marcando la brecha entre lo que busca hacer hoy y lo que el mercado televisivo está dispuesto a ofrecerle.

La situación actual contrasta fuertemente con la trayectoria de Fantino, quien fue una de las figuras centrales de América TV al frente de ciclos como Animales Sueltos e Intratables, con entrevistas mano a mano y paneles de debate político en horario central. Hoy, lejos de aquel protagonismo, el conductor resumió su presente con una frase que refleja la incertidumbre de esta nueva etapa: "Así que nada, estoy navegando".