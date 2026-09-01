"La urna es lo verdadero": la particular defensa de Alejandro Fantino al rumbo económico

El conductor oficialista Alejandro Fantino realizó un análisis sobre el tratamiento mediático de la coyuntura económica y defendió al gobierno del presidente Javier Milei. En su intervención, el periodista analizó cómo se articulan las noticias críticas hacia el oficialismo y sostuvo que tanto diversos sectores opositores como formadores de opinión buscan instalar un relato negativo sobre la situación de la Argentina.

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"Aparecen noticias sobre tarjetas impagas, créditos incobrables, caída del consumo, familias endeudadas, puede construirse un universal. La sociedad está económicamente destruida", expresó el comunicador al describir la construcción del discurso opositor. Y continuó sobre el impacto de ese fenómeno en la mirada colectiva: "Cada nueva noticia comienza entonces a ser interpretada dentro de ese mismo universo de sentido. Vos ya no ves acontecimientos, ves confirmaciones. Vos confirmás".

"Lo verosímil ocupa el lugar de lo verdadero": la crítica a la oposición

Para profundizar en su razonamiento sobre cómo se instala el malestar económico, Alejandro Fantino recurrió a una analogía con la filosofía clásica. El conductor sostuvo que el debate político actual prioriza la verosimilitud de las afirmaciones por sobre los hechos comprobados, algo que vinculó directamente con los cuestionamientos dirigidos hacia la gestión libertaria.

"Entonces lo verosímil ocupa el lugar de lo verdadero. Este es el concepto central de los sofistas: que lo creíble ocupe el lugar de lo verdadero", reflexionó el periodista afín a Javier Milei. En ese marco, apuntó explícitamente contra los adversarios del Gobierno: "Y la oposición y mucha gente en Argentina está haciendo o está tratando de ubicar en el casillero de lo verdadero lo creíble".

El veredicto de las urnas y el respaldo a Javier Milei

Frente a los diagnósticos negativos y las advertencias sobre la caída del consumo y el endeudamiento de los hogares, Fantino optó por relativizar el peso de esas narrativas en el escenario sociopolítico. Según remarcó el conductor, la legitimidad y el éxito de las medidas oficiales no se miden a través de las noticias cotidianas sino en el veredicto electoral.

Hacia el final de su reflexión, Fantino dejó en claro su postura de respaldo a la gestión y concluyó de manera contundente: "Pero finalmente la urna es lo verdadero, así que yo confío en que todo va a estar". De este modo, el comunicador reafirmó su confianza en el rumbo trazado por el oficialismo y restó dramatismo a las críticas económicas de la oposición.