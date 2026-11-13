Un famoso cantante de cuarteto decidió contar todo sobre su adicción: "Muerto en vida"

Un reconocido cantante de cuarteto habló sobre el momento más difícil de su vida durante una transmisión de Otro día perdido (El Trece).

El cantante de cuarteto, Ulises Bueno, habló sobre uno de los momentos más difíciles de su vida durante una transmisión de Otro día perdido (El Trece), el programa conducido por Mario Pergolini. Asimismo, el cantante recordó cómo atravesó la depresión y las adicciones: “El tema de los excesos lo tenía tan presente y era tan constante que estaba muerto en vida prácticamente”.

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Al recordar esa etapa, el artista contó que comenzó a sentirse profundamente mal durante la pandemia, cuando el aislamiento empeoró su estado emocional: “Me di cuenta porque ya no le encontraba sentido a la vida. Tuve varios intentos... pensamientos totalmente oscuros”. También explicó: “La pandemia me destruye totalmente porque me encierra y ahí entré en la depresión, el bajón más fuerte de todos”.

Finalmente, Ulises contó que decidió pedir ayuda y trasladarse a Buenos Aires para internarse en una clínica e iniciar un tratamiento. Asimismo, al hablar sobre su presente, aseguró que continúa trabajando en su recuperación: “La sigo peleando día a día. Estamos estables”.

El crudo relato de Ulises Bueno sobre las adicciones

Anteriormente, en marzo de 2021, Ulises contó el dramático proceso que atravesó para rehabilitarse de su adicción a las drogas. Durante su participación en el programa Almorzando con Mirtha Legrand, el cantante explicó que su problema había comenzado cuando tenía 19 años y reveló que su hija fue el principal motivo que lo impulsó a buscar ayuda: “Empecé a rehabilitarme para poder estar con mi hija”.

Luego, el cuartetero relató que llevaba muchos años consumiendo y que la adicción se había convertido en una enfermedad peligrosa e incontrolable. También contó que decidió realizarse estudios médicos y recibió una noticia que lo alarmó: “Un día decidí hacerme ver el cerebro y se veían manchas. Se habían consumido partes óseas del cráneo y corría riesgo de vida”.