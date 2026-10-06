Ulises Bueno envió un mensaje a sus fans y sorprendió al cuarteto con un inesperado pedido: “Juntos”

Ulises Bueno sorprendió a sus seguidores en redes sociales con un video donde hizo un inusual pedido con el objetivo de acercar aún más al público a su obra. El artista cordobés busca que su audiencia participe activamente en la creación del disco y dejó un número de teléfono especial para que la gente envíe sus relatos por mensaje, en pleno proceso de producción de su nuevo material musical.

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De esta manera, las experiencias de los fanáticos de Bueno se transformarán en la materia prima de sus próximas composiciones. El cantante se dirigió de forma directa a sus admiradores para proponerles una dinámica participativa. "Todos tenemos una historia que contar, durante mucho tiempo, yo les conté las mías", expresó la figura del cuarteto antes de lanzar la convocatoria que busca nutrir su repertorio con relatos de vida reales.

Con la intención de estrechar los lazos con su comunidad, Ulises Bueno invitó a su audiencia a compartir sus vivencias personales a través de la línea telefónica habilitada y llevarlas al estudio de grabación. "Hoy quiero conocer la tuya porque quiero ponerle música y convertirla en canción y que juntos formemos parte de mi nuevo álbum", remarcó el músico sobre la mecánica de trabajo para esta etapa creativa.

El proyecto cierra con una frase que sintetiza la consigna central de esta convocatoria abierta: "Contame tu historia y sé parte de la mía". De este modo, el intérprete ofrece a sus seguidores la posibilidad de ver plasmadas sus anécdotas, amores o desencuentros en las canciones que integrarán su próxima producción discográfica.

Ulises Bueno.

La respuesta de los fans a Ulises Bueno

La publicación generó un impacto inmediato entre sus seguidores, quienes inundaron el posteo con miles de mensajes de agradecimiento hacia el músico. La audiencia celebró la cercanía de la propuesta y destacó la constante predisposición del cuartetero para mantener un vínculo genuino y afectuoso con su público a lo largo de su carrera.

Entre las miles de respuestas recibidas, los fanáticos expresaron el afecto que sienten por el artista con frases como "Ídolo, maestro, te quiero" y "Sos enorme, te quiero tanto". Otros usuarios remarcaron la profunda identificación que ya existe con sus composiciones al señalar que "igual tus canciones ya tienen mucho de nuestras historias", demostrando la gran expectativa que rodea a este proyecto colaborativo.