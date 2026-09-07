Un reconocido actor anunció que se separó de su pareja tras 35 años de matrimonio durante una presentación en un histórico ciclo de El Trece.

Durante una transmisión en vivo de Almorzando con Juana (El Trece), Martín Seefeld habló sobre su situación sentimental actual y confirmó que está separado de Valeria Giuliani, su pareja durante 35 años y madre de sus hijos, Pedro y Lola. Asimismo, la revelación causó sorpresa entre el público, ya que el actor mantuvo durante años un perfil reservado en los medios.

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Martín Seefeld junto a Valeria Giuliani y sus hijos Lola y Pedro.

Al referirse al vínculo que mantiene actualmente con Giuliani y a la separación, Seefeld aseguró: “Es muy amiga, pero es la vida. En la vida todo puede suceder. La vida tiene procesos, momentos en los que uno tiene que respetarse y es normal que suceda. Todas las cosas, independientemente de lo que suceda, hay que vivirlas como un éxito”.

Por otra parte, el actor recordó los años que compartió junto a Giuliani y destacó la familia que formaron durante ese tiempo. En ese sentido, explicó: “Estuve en pareja 35 años y formé una familia con dos hijos hermosos. Tiene que ver con el crecimiento de cada uno, con la forma de ver la vida. Todo se tiene que hacer con amor, con respeto y entendiendo que uno puede no estar en pareja, pero que hay una familia. Nos vemos muy poco, pero hablamos mucho”.

La historia de amor de Martín Seefeld y Valeria Giuliani

Martín Seefeld y Valeria Giuliani se conocieron gracias a un amigo que tenían en común y que, por aquel entonces, había sido pareja de ella. Según relató el propio actor en diferentes entrevistas, decidió aceptar aquella presentación y, con el paso de los años, Giuliani terminó convirtiéndose en su compañera de vida. En 2012, después de 22 años de relación, Seefeld se refería a su esposa como su gran amor y destacaba que ambos disfrutaban de compartir la vida y de afrontarla con sentido del humor.

Incluso después de la separación, el actor mantuvo una mirada respetuosa sobre la relación y nunca se expresó negativamente sobre ese vínculo. De hecho, en agosto de 2025, durante una entrevista con La Nación, Seefeld recordó sus 35 años junto a Giuliani al hablar de su matrimonio y se refirió a aquellos años de convivencia con total naturalidad.