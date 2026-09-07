Un famosísimo actor argentino anunció su separación tras 35 años: "Así es la vida"

Este domingo por la mañana, Juana Viale llevó adelante una nueva emisión de Almorzando con Juana, en un contexto más que particular teniendo en cuenta que su abuela, Mirtha Legrand, tuvo que ausentarse de la grabación de La Noche de Mirtha debido a un deterioro en su salud que la llevó a ser internada.

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Para el último programa contó con invitados de gran renombre, incluyendo a Martín Seefeld, reconocido actor argentino y a quien la gente recuerda con mucho cariño por su papel de Gabriel Medina en Los Simuladores. Allí se refirió a los distintos tópicos propuestos durante la velada, aunque también habló de su carrera y áspectos más íntimos de su vida. Y fue entonces cuando sorprendió a todos al contar que se había separado de Valeria Giuliani, con quien estuvo 35 años casado.

Martín Seefeld junto a Valeria Giuliani.

¿Qué dijo Martín Seefeld sobre su separación de Valeria Giuliani?

"Yo estoy separado hace un año", soltó el artista, dejando incrédulos a muchos en el estudio. En ese sentido, ahondó: "Estuvimos en pareja 35 años, tenemos dos hijos hermosos. Es muy amiga pero así es la vida".

Respecto al vínculo que hoy en día mantienen, señaló: "Hablamos mucho. Nos vemos poco porque obviamente nos vemos poco, pero hablamos mucho por los chicos. Tenemos un vínculo extraordinario y feliz de que así sea".

Finalmente, reflexionó: "La vida tiene procesos, momentos en los que uno tiene que respetarse y es normal que suceda".