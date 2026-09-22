Una famosa periodista de TN y El Trece anunció que está embarazada: "Se agranda la familia"

Una figura reconocida de TN y El Trece compartió un conmovedor anuncio a través de sus redes sociales y varios colegas le enviaron mensajes de apoyo.

La periodista de TN y Telenoche (El Trece), Sofía Kotler, anunció durante la llegada de la primavera que está embarazada a través de sus redes sociales. Asimismo, compartió un emotivo video anunciando la espera de su primera hija junto a su pareja, Guido Cardero.

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En ese sentido, expresó con una evidente emoción: “16 años después, la primavera estalló en flores como nunca. Y trajo la más linda de todas”. Asimismo, acompañó el texto con un conmovedor video con una estética de cámara digital.

Tras este anuncio, sus seguidores y colegas enviaron mensajes alentadores para la nueva etapa que se aproxima en la vida de la periodista. Por su parte, Franco Mercuriali y Carolina Amoroso le dedicaron palabras de aliento. Asimismo, Naza Di Serio y Dominique Metzger expresaron su emoción frente a la noticia. Finalmente, la periodista recibió el cariño de sus compañeros de equipo al aire. En ese sentido, expresó: "Gracias, se agranda la familia de TN Central. Estoy embarazada. Estoy esperando una bebita. Estoy muy contenta. Muy feliz"

La historia de amor entre Sofía Kotler y Guido Cardero

La periodista de espectáculos de TN y El Trece, Sofía Kotler, está en pareja desde hace 16 años con Guido Cardero. Ambos construyeron una relación unida y de perfil bajo desde su juventud, llegando a diseñar juntos la casa donde planearon el futuro de su familia. Mientras Sofía desarrolló su carrera en los medios de comunicación, Guido se mantuvo completamente alejado de ese ámbito.

Los primeros pasos profesionales de Sofía los dio en el ámbito gráfico como redactora de la revista Pronto, para luego desempeñarse durante siete años en la prestigiosa revista ¡HOLA! Argentina. También sumó experiencia en televisión abierta y de cable como cronista en la Televisión Pública y panelista en señales como Canal 26 y LN+.

Por su parte, Guido Cardero desarrolló su trayectoria profesional en un ámbito completamente diferente al de su pareja. Se desempeña en el sector turístico y corporativo como gerente de operaciones en una compañía dedicada a la gestión de eventos internacionales.