Una famosa pareja confirmó su separación tras 20 años juntos: "Terminamos"

Un famoso conductor anunció que su vínculo con su dupla laboral llegó a su fin tras 20 años de amistad y distintas etapas en conjunto.

Después de 20 años de amistad y distintas etapas de trabajo en conjunto, Rodrigo Lussich confirmó que su dupla laboral con Adrián Pallares llegó a su fin. Durante una charla con Moria Casán, el conductor explicó que la decisión fue conversada entre ambos y aclaró que no responde a ningún conflicto personal.

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En ese sentido, se refirió al cierre de la etapa que compartieron al frente de distintos programas y contó que la posibilidad de tomar caminos diferentes ya estaba pactada desde hacía tiempo: “Terminamos con Adri Pallares, nuestra dupla de seis años conduciendo juntos. Ya estaba hablado hace casi, te diría, más de un año el tema de cortarnos por separado, tener nuestras carreras autónomas, cada uno con su talento, con su estilo”.

A pesar de la decisión, Lussich destacó el vínculo que mantiene con su compañero y recordó que su relación atravesó diferentes momentos profesionales: “Nos queremos mucho y somos amigos hace 20 años. Hemos tenido épocas que trabajamos juntos y épocas en que no. Esta época ha sido extensa porque es muy fructífera, pero vos sabés que yo soy un tipo que no le tiene miedo a este tipo de cambios”.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares comienzan una nueva etapa profesional de forma individual

Por otra parte, el periodista explicó que siente la necesidad de asumir nuevos desafíos y explorar su potencial como conductor sin una dupla: “Tengo la necesidad profesional, la ambición profesional, de conducir solo el programa que me toque, que puede ser Intrusos u otro programa. Siento que tengo una cantidad de recursos que puedo utilizar y que no dependen necesariamente de estar en televisión”.

Finalmente, insistió en que la decisión fue consensuada y que ambos consideran que llegó el momento de mostrar sus “estilos individuales”: “Está súper charlado entre nosotros y creo que los dos tenemos derecho también a hacer algo más puramente integral de cómo es cada uno. Está bueno que probemos por separado”.