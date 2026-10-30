Confirmaron quién conducirá Intrusos en 2027: "Después de una reunión"

Después de años como dupla televisiva, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares dejarán de conducir juntos Intrusos. Según Laura Ubfal, América TV ya habría definido quién continuará al frente del programa y qué propuesta le hizo al periodista que se alejará del ciclo.

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La información fue revelada este jueves 29 de octubre por Laura Ubfal, quien contó que América TV tomó una decisión sobre el futuro del programa de espectáculos. "Después de una reunión que se hizo al finalizar la emisión de este jueves de Intrusos se supo que finalmente América decidió que Rodrigo Lussich se quede solo al frente del ciclo de chimentos del mediodía del canal", escribió la periodista en su diario digital.

La definición llega en medio de la venta del 100% de las producciones de Mandarina al Grupo Octubre. En ese contexto, Ubfal señaló que "la oferta para Adrián Pallares sería tener un ciclo propio en reemplazo en el 2027 de El Diario de Mariana".

Después de la disolución de la dupla con Adrián Pallares, Rodrigo Lussich seguiría al frente de Intrusos.

Qué dijo Paula Varela sobre la separación de la dupla

Por su parte, Paula Varela se refirió a la situación en PuroShow y contó cómo recibió el equipo la noticia de que sus conductores dejarán de trabajar juntos. "Le comunicaron a todo el equipo, pero igual ellos son de hablar un montón, hablamos en todos los cortes. El equipo está muy bien y funcionamos como personas, más allá de lo profesional. Se viene hablando mucho y no nos sorprende tanto", explicó.

La panelista también consideró que la decisión podría responder a una intención de ambos periodistas de desarrollar proyectos individuales. "Arrancaron como dupla por una cuestión circunstancial. Funcionaron muy bien y la gente los quería ver juntos, pero sienten que cada uno debe seguir su camino", analizó.