Una famosa cantante de cumbia se lanzó como candidata para 2027: "Saben lo que soy como persona"

Durante una transmisión en vivo de La Noche de Mirtha (El Trece), Gladys, más conocida como La Bomba Tucumana, sorprendió al estudio y a los espectadores al revelar que le gustaría abandonar su carrera musical para dedicarse a la política. Asimismo, confesó que le gustaría ejercerla en su ciudad natal, Tucumán.

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Gladys La Bomba Tucumana en La Noche de Mirtha (El Trece).

En ese marco, la cantante habló sobre su interés por adentrarse nuevamente en la política y explicó los motivos que la llevaron a considerar esta posibilidad: “Alguna cosa voy a intentar hacer. Estuve en política, pero sabía que no iba a poder dedicarme por completo y hoy sí siento que estoy preparada. Me gusta mucho la parte social, estar más cerca de la gente y, yo vivo una realidad totalmente diferente a algunos políticos que están acomodados, yo vivo en el mundo real de la vida. Soy una ciudadana de a pie”.

Finalmente, Gladys destacó su trayectoria y su vínculo con el trabajo, y aseguró que su intención sería utilizar la política como una herramienta para ayudar a la gente: “Yo soy una persona humilde, de laburo. Toda mi vida trabajé, hace 45 años que me dedico a la música y nunca pude tener una cartera de verdad, de marca. Yo vivo bien, dentro de lo normal, mejor que otra gente a la que me gustaría ayudar. Si yo me meto de lleno, sería en mi provincia, obviamente en Tucumán lo haría y obviamente dejaría la música, me retiraría para devolverle a la gente y para estar cerca de la gente”.

La Bomba Tucumana compartió mesa con Luis Machín, Ingrid Grudke y Hernán Lacunza

Gladys, La Bomba Tucumana, fue una de las invitadas de la noche y compartió la mesa con Luis Machín, Ingrid Grudke, Osvaldo Bazán y Hernán Lacunza. Asimismo, la cantante fue una de las figuras que se destacó durante la última emisión del ciclo. A lo largo del programa, Gladys habló sobre su presente laboral, sus proyectos y su interés por adentrarse en la política, uno de los temas que más llamó la atención de la noche.