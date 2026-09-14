Lunes 14 de Septiembre del 2026 Lun 14 Sep
Cotizaciones
Dólar Oficial $1530
Dólar Tarjeta $1989
Dólar Blue $1555
Dólar CCL $1594.3
Euro $1742.95
Riesgo País 493
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Música

Una famosa cantante de cumbia se lanzó como candidata para 2027: "Saben lo que soy como persona"

Una famosa cantante de cumbia sorprendió a toda la audiencia al anunciar que le gustaría dejar la música para dedicarse a la política.

14 de septiembre, 2026 | 16.06
Famosa cantante.

Durante una transmisión en vivo de La Noche de Mirtha (El Trece), Gladys, más conocida como La Bomba Tucumana, sorprendió al estudio y a los espectadores al revelar que le gustaría abandonar su carrera musical para dedicarse a la política. Asimismo, confesó que le gustaría ejercerla en su ciudad natal, Tucumán.

Gladys La Bomba Tucumana en La Noche de Mirtha (El Trece).

En ese marco, la cantante habló sobre su interés por adentrarse nuevamente en la política y explicó los motivos que la llevaron a considerar esta posibilidad: “Alguna cosa voy a intentar hacer. Estuve en política, pero sabía que no iba a poder dedicarme por completo y hoy sí siento que estoy preparada. Me gusta mucho la parte social, estar más cerca de la gente y, yo vivo una realidad totalmente diferente a algunos políticos que están acomodados, yo vivo en el mundo real de la vida. Soy una ciudadana de a pie”.

Finalmente, Gladys destacó su trayectoria y su vínculo con el trabajo, y aseguró que su intención sería utilizar la política como una herramienta para ayudar a la gente: “Yo soy una persona humilde, de laburo. Toda mi vida trabajé, hace 45 años que me dedico a la música y nunca pude tener una cartera de verdad, de marca. Yo vivo bien, dentro de lo normal, mejor que otra gente a la que me gustaría ayudar. Si yo me meto de lleno, sería en mi provincia, obviamente en Tucumán lo haría y obviamente dejaría la música, me retiraría para devolverle a la gente y para estar cerca de la gente”.

La Bomba Tucumana compartió mesa con Luis Machín, Ingrid Grudke y Hernán Lacunza

Gladys, La Bomba Tucumana, fue una de las invitadas de la noche y compartió la mesa con Luis Machín, Ingrid Grudke, Osvaldo Bazán y Hernán Lacunza. Asimismo, la cantante fue una de las figuras que se destacó durante la última emisión del ciclo. A lo largo del programa, Gladys habló sobre su presente laboral, sus proyectos y su interés por adentrarse en la política, uno de los temas que más llamó la atención de la noche.

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Tendencias
Las más vistas