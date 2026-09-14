Gladys La Bomba Tucumana denunció a Gran Hermano: "Me deben..."

Más de 200 días después de su inicio, Gran Hermano Generación Dorada llegará a su fin este miércoles 16 de septiembre. Charlotte Caniggia, Yisela "Yipio" Pintos y Solange Abraham son las únicas tres concursantes que quedan en la casa más famosa del país, que supo albergar entre sus paredes a icónicas figuras de la televisión argentina.

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Una de ellas fue sin duda Gladys "La Bomba Tucumana", quien ingresó el 27 de abril como reemplazo de La Maciel, quien había abandonado en el transcurso de esa semana. Sin embargo, la cantante de cumbia aguantó poco más de un mes, hasta que decidió abandonar el certamen. Desde entonces no tuvo apariciones en los debates, a raíz de los enojos que manifestó con los "hermanitos" en diferentes notas brindadas después de su estadía, así como también con la producción. Sin embargo, recientemente mencionó que decidió dar un paso más allá y llevar un caso al plano legal.

Gladys al momento de abandonar la casa de Gran Hermano.

Gladys La Bomba Tucumana denunció a Gran Hermano

En una entrevista con Infama, se le preguntó si estará en los programas finales del ciclo, a lo cual respondió furiosa: "No, no. No me invitaron tampoco, porque saben que yo estaba superenojada. Aparte me deben cosas, todo. Me deben ropa, me deben una pulsera de mi esposo que justamente ahora puse un abogado. No lo quería hacer público, pero como no me dan pelota, ahora pongo un abogado. No vale nada la pulsera, quiero aclarar, eh. Nada de nada".

Respecto a eso, ahondó: "Económicamente no vale nada. Pero para mí lo vale todo. La amaba con toda su alma. Y yo no se la quise poner a él cuando se fue, cuando lo llevé al cementerio, no se la quise poner en su bracito porque él la amaba para dejármela justamente a mí, porque yo quería tenerla para mí. Y me la llevé porque yo quería tenerlo a él conmigo mientras estaba en la casa. Y esa pulsera nunca volvió, la ropa tampoco".

Finalmente, aseveró: "Gente que estuvo en la casa de Gran Hermano me dijo quiénes abrieron mi espacio donde estaba guardada la ropa y todo eso. Capaz que alguien la guardó sin darse cuenta. Por favor, devuélvanmela porque para mí es un montón la pulsera. La necesito".