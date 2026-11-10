Araceli González sorprendió al contar que rechazó una invitación para sentarse en uno de los livings más famosos de la televisión. La actriz reveló que la producción de PH: Podemos Hablar la había convocado, pero que decidió decir que no después del escándalo que se armó en el ciclo entre Josefina “China” Ansa y Santiago Maratea.

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Lo contó en su visita a Sálvese Quien Pueda, cuando Yanina Latorre le preguntó por el tema. Lejos de esquivarlo, Araceli explicó sin vueltas por qué decidió bajarse.

Araceli González reveló que rechazó estar en PH.

El cruce que encendió las alarmas

El enfrentamiento entre la periodista y el influencer se dio en la sección “frente a frente” del programa de Telefe que conduce Andy Kusnetzoff, cuando la China le preguntó a Maratea por una de sus colectas solidarias. La discusión escaló tanto que la grabación tuvo que frenarse durante unos veinte minutos.

Para Araceli, lo que pasó confirma algo que el formato repite. “Es un programa que lleva a un lugar de polémica, eso es real. Siempre sucede algo con los invitados o personajes, todos los años”, analizó.

El riesgo de que pregunte otro

La actriz también se detuvo en la dinámica del juego, en el que los propios invitados se hacen preguntas entre sí. “Puede ser atractivo jugar en casa a que otra persona te pregunte algo y que no esté en manos del conductor. Quizás un invitado puede cometer un gran error, por lo que queda mal parada esa persona que preguntó y expone al que tiene que contestar. Ahí hay que ser muy cuidadoso”, desarrolló.

Sin embargo, cuando habló de la pelea, salió a respaldar a Kusnetzoff. “Hay cosas que se te van de las manos y no porque seas hijo de p..., simplemente porque es muy fuerte y no lo sabés abordar, o sabés pero te superó. Es muy difícil hablar de algo que ya fue grabado, hecho y que lo vivieron ahí”, reflexionó.

La razón de fondo

Hubo, además, un motivo que pesó más que cualquier otro a la hora de rechazar la propuesta. “Ir a un lugar sin energía… podés cometer muchísimos errores”, reconoció la actriz, que prefirió cuidarse antes que exponerse.

Así, Araceli dejó claro que, al menos por ahora, el único living en el que piensa sentarse es el de su casa. Y, sobre todo, sin nadie que le haga preguntas incómodas.