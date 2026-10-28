Fabián Doman habló de la causa que deberá enfrentar Milei: "Va a ser...".

Fabián Doman lanzó una advertencia sobre el futuro judicial de Javier Milei y señaló cuál, según su análisis, podría ser una de las primeras causas contra el Presidente cuando termine su mandato. Durante una emisión de Cónclave, el programa que conduce en Carnaval Stream, el periodista cuestionó los viajes al exterior del jefe de Estado y planteó interrogantes sobre los posibles ingresos que podría recibir por participar en distintos encuentros.

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“La primera causa en serio contra Milei cuando deje de ser presidente va a ser esto que acabo de decir: los viajes al exterior, por los ingresos”, afirmó Doman, al anticipar el escenario que imagina para el mandatario una vez que abandone la Casa Rosada.

En ese sentido, el conductor sostuvo: “Algún fiscal va a investigar si Milei cobra o no cobra cada vez que va a lugares como estos. Probablemente le conteste en todos que no y la causa se archiva a los diez segundos. Y Milei, ponele que no cobró nunca, pero es dable que si alguien va a presentar una denuncia un fiscal, lo va a tomar”.

Durante su editorial, el periodista también hizo referencia al funcionamiento de la Justicia federal y consideró que una eventual investigación podría comenzar por aspectos secundarios antes de avanzar sobre cuestiones de mayor relevancia: "Viste cómo en Comodoro Py, se agarran siempre los temas laterales, no va a lo de fondo de entrada. Te va tocando, viste, toca alfil, toca caballo, te van midiendo.

La ironía sobre el supuesto “altruismo” de Milei

El conductor también puso el foco en el negocio que, según describió, pueden representar algunas de estas cenas "para los organizadores" ya que "es un negocio redondo" porque "le venden mesas a treinta mil, veinte mil dólares” a los presentes.

Javier Milei durante su discurso en la Fundación Faro.

“Que te juntan cien tipos y ponele que el orador es un actor, Sylvester Stallone, que cobra quinientas lucas para hablar dos palabras... la verdad que es de un altruismo, lo de Milei, enorme”, expresó de manera irónica.

Finalmente, cerró su intervención con una frase que resumió el tono de su crítica: “Yo lo felicito por su altruismo, pero la Justicia lo va a investigar ese altruismo”.