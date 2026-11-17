Luego del fuerte cruce entre Wanda Nara y Eugenia “La China” Suárez, Moria Casán salió al cruce y sorprendió al recordar una antigua polémica que involucró a la empresaria y a Diego Maradona. La conductora contó una anécdota durante una transmisión en vivo de La Mañana con Moria (El Trece) y reveló un detalle desconocido sobre el episodio que marcó los primeros pasos de Wanda en los medios.

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En ese marco, todo comenzó cuando Gustavo Méndez señaló que el enfrentamiento entre las mediáticas era especialmente fuerte porque también involucra a menores. Acto seguido, leyó el mensaje que publicó La China contra Wanda en su cuenta de Instagram: “Yo llenaba Gran Rex, mientras otras se hacían famosas chupando y poniendo calzoncillos de un hombre casado. No nos hagamos más los boludos, que tengan un lindo fin de semana”.

El episodio que menciona La China se remonta a 2006, cuando Wanda Nara comenzó a ganar notoriedad mediática luego de que se difundieran imágenes suyas en Mar del Plata luciendo un calzoncillo que, según se decía en aquel momento, pertenecía a Maradona.

La polémica revelación de Moria Casán

En medio de la conversación, Moria retomó la historia y aseguró que conocía detalles del lugar donde ocurrió el escándalo: “Imagínate tú, guapo, que además el calzoncillo no era de Maradona, acá fue una mentira flagrante. El calzoncillo era de Beto, nuestro querido amigo, el camarógrafo de Intrusos, y estaba en una casa que yo después alquilé”.

Asimismo, explicó cómo se enteró de lo sucedido cuando buscaba una propiedad para alquilar en Mar del Plata: “Cuando fui a alquilar una casa en Mar del Plata, una de las personas de la inmobiliaria me dice: ‘En esta casa estuvo Diego y acá fue el quilombo del calzoncillo de Maradona’. Estuve en la cama de Maradona, estuve en el cerco donde ella seguramente salió y dice: ‘Este es el calzoncillo de Maradona’, que no era de Maradona”.