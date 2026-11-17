Luego del fuerte cruce entre Wanda Nara y Eugenia “La China” Suárez, Moria Casán salió al cruce y sorprendió al recordar una antigua polémica que involucró a la empresaria y a Diego Maradona. La conductora contó una anécdota durante una transmisión en vivo de La Mañana con Moria (El Trece) y reveló un detalle desconocido sobre el episodio que marcó los primeros pasos de Wanda en los medios.
En ese marco, todo comenzó cuando Gustavo Méndez señaló que el enfrentamiento entre las mediáticas era especialmente fuerte porque también involucra a menores. Acto seguido, leyó el mensaje que publicó La China contra Wanda en su cuenta de Instagram: “Yo llenaba Gran Rex, mientras otras se hacían famosas chupando y poniendo calzoncillos de un hombre casado. No nos hagamos más los boludos, que tengan un lindo fin de semana”.
El episodio que menciona La China se remonta a 2006, cuando Wanda Nara comenzó a ganar notoriedad mediática luego de que se difundieran imágenes suyas en Mar del Plata luciendo un calzoncillo que, según se decía en aquel momento, pertenecía a Maradona.
La polémica revelación de Moria Casán
En medio de la conversación, Moria retomó la historia y aseguró que conocía detalles del lugar donde ocurrió el escándalo: “Imagínate tú, guapo, que además el calzoncillo no era de Maradona, acá fue una mentira flagrante. El calzoncillo era de Beto, nuestro querido amigo, el camarógrafo de Intrusos, y estaba en una casa que yo después alquilé”.
Asimismo, explicó cómo se enteró de lo sucedido cuando buscaba una propiedad para alquilar en Mar del Plata: “Cuando fui a alquilar una casa en Mar del Plata, una de las personas de la inmobiliaria me dice: ‘En esta casa estuvo Diego y acá fue el quilombo del calzoncillo de Maradona’. Estuve en la cama de Maradona, estuve en el cerco donde ella seguramente salió y dice: ‘Este es el calzoncillo de Maradona’, que no era de Maradona”.