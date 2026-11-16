Andy Kusnetzoff rompió el silencio y le contestó a Moria Casán: “A mí siempre me…”

El conductor de PH, Andy Kusnetzoff, rompió el silencio y habló sobre las criticas que lanzó la mediática Moria Casán en su contra.

Luego del escándalo que protagonizaron Santiago Maratea y La China Ansa durante la grabación de PH, Podemos Hablar (Telefe), Andy Kusnetzoff quedó en el centro de las críticas por su desempeño como conductor. Entre las figuras del espectáculo que cuestionaron su actitud estuvo Moria Casán, quien realizó declaraciones sobre el periodista. En ese marco, Kusnetzoff rompió el silencio y le respondió a la exvedette.

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Durante una transmisión en vivo de La Mañana con Moria (El Trece), la conductora se refirió a los comentarios que había hecho sobre el conductor y no ocultó su opinión acerca de su postura en los últimos tiempos: “Me preguntaron por lo de Andy y dije ‘Andy tiene una cosa que últimamente lo veo como un kuka resentido”.

Sin embargo, sus críticas no comenzaron con esta polémica. Anteriormente, durante una entrevista con SQP (América TV), Moria ya había expresado su disconformidad con algunas actitudes de Kusnetzoff: “Lo que sentí es que Andy en la última época está como… Ahora estará calmado, pero estaba como agresivo en sus respuestas”.

Además, la One recordó una situación vinculada a su serie: “Una vez escuché algo así como que le preguntaron por mi serie y... Él me llamó todo el tiempo, me ha pagado buen dinero y su papá era fan mío y todo... Y dijo ‘¿qué nos puede dar de interesante Moria?”.

Andy Kusnetzoff le respondió a Moria Casán

Tras estas declaraciones de la One, Kusnetzoff rompió el silencio durante un móvil de La Mañana con Moria (El Trece) y explicó: “No sé de dónde lo sacó. Yo amo a Moria, me crié con Moria, es imposible que hable mal de Moria. Por ahí es la volteada o un malentendido, ya lo habrá dicho”.

Luego, señaló que lo más importante, según su mirada, es dar la cara: “A mí siempre me costó esta parte, trato de cambiarlo y lo más importante es dar la cara con ustedes que están laburando, el programa está en un gran momento y después cada uno tiene su opinión”.