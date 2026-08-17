Explotó la interna en TN y se conocieron los motivos: "Mucha bronca"

Marina Señuk terminó su etapa en TN y El Trece con una emotiva despedida en Arriba Argentinos. La meteoróloga continuará su carrera en América TV junto a Sergio Lapegüe, pero su salida habría generado tensión dentro de los canales del Grupo Clarín. En Intrusos, Rodrigo Lussich reveló detalles de la interna y aseguró que hubo malestar por la forma en que se produjo su despedida al aire.

Según contó Lussich, la salida de Señuk provocó enojo entre sus compañeros, debido a que durante su último programa habría sido enviada a realizar un móvil en la calle en lugar de tener una despedida formal en el estudio. "Había mucha bronca, mucho malestar por lo que le hicieron vivir entre los productores y los compañeros a esta meteoróloga, que hoy era su despedida, porque se suma al programa de Sergio Lapegüe, viene a América, pero por orden de la productora responsable del producto final, la mandan a la calle a hacer una cobertura para que no haga despedida al aire", sostuvo el periodista.

Lussich agregó que la situación generó molestias entre los conductores de Arriba Argentinos, Valeria Sampedro y Nacho Otero, y también mencionó a Tempraneros, donde Mario Massaccesi y Paula Bernini le dedicaron palabras a la meteoróloga.

Explotó la interna en TN y se conocieron los motivos.

Las otras salidas de TN

La situación se suma a la salida de José Bianco, quien después de 17 años en TN explicó que su decisión se debió a que se cansó "de un par de jefes", aunque aclaró que no tenía que ver con "la gente del aire".

Además, Lussich afirmó que “hay mucha bronca en TN porque muchos periodistas se están yendo porque no los dejan hacer streaming. Ellos tienen el streaming de TN, pero tampoco los ponen”.