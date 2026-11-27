Karina La Princesita atrajo la atención de todos con una indirecta que nadie supo a quién iba dirigida. La cantante publicó una reflexión cargada de ironía en sus historias de Instagram, sin dar nombres ni explicaciones. Y, cuando todos empezaron a especular, volvió con una segunda historia que sumó más misterio.

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¿Qué mensaje compartió Karina?

La frase llegó en formato de consejo, con tono picante. "Consejo: si quieres verte bien, mueve un poco el or**. Y si no puedes y ves que otro tiene la voluntad que vos no, al menos ciérralo y no seas tan envidioso", escribió. Con esas palabras, dejó un mensaje que se lee como una chicana, sin destinatario visible

El extraño mensaje de Karina La Princesita en sus redes sociales.

La aclaración

Poco después, Karina publicó otra historia con un guiño. "¡Ay! Era para mejores. Pero como no tengo", escribió, acompañada de un emoji que tira un beso. Con esa frase, sugirió que el mensaje no estaba pensado para todos sus seguidores y le sumó un toque de humor.

Lejos de aclarar el panorama, la segunda historia dejó la incógnita abierta. Karina no dio pistas concretas ni mencionó a ninguna persona, y eso despertó curiosidad en las redes. Las especulaciones sobre a quién estaba dirigida no tardaron en aparecer.

Una cantante de pocas palabras

Hasta ahora, la cantante eligió mantener el misterio y no profundizó sobre el motivo de su descargo. Ante la pregunta de si fue una indirecta para alguien en particular o simplemente una reflexión que quiso compartir, no hay respuesta oficial.

La aclaración de Karina.

Un estilo conocido

No es la primera vez que Karina usa las redes para lanzar frases que generan debate. Su estilo, entre la ironía y el mensaje cifrado, hace que cada historia sea leída con lupa por quienes la siguen.

Por ahora, lo único seguro es que el consejo quedó dicho, y que hubo quien decidió que no era para todos. Habrá que ver si la cantante vuelve a publicar algo que aclare el panorama. Mientras tanto, los seguidores ya saben: en sus historias, siempre hay algo más.