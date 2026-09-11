Una exempleada de Axel denunció al cantante por algo muy grave: "En una prueba de vestuario"

Axel quedó en el centro de un fuerte escándalo judicial y mediático luego de que Griselda Pelozo, quien trabajó como su vestuarista durante más de una década, lo denunciara por daños y perjuicios. Aunque se trata de una demanda civil vinculada a cuestiones laborales, dentro del expediente aparece un episodio que la propia denunciante calificó como una situación "muy incómoda" vivida junto al cantante.

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El reclamo económico como punto de partida

Según relató Pelozo en sus redes sociales, el conflicto se originó por una deuda de honorarios y por prendas de vestuario que, según su versión, Axel nunca le devolvió. "No solo adeuda honorarios, sino que además robó vestuario que gestioné para su rodaje internacional, dejándome con deudas millonarias en marcas de ropa", escribió. La vestuarista también expresó el impacto emocional que le dejó todo el proceso: "Cada vez que escucho 'Celebra la vida' me descompongo. Nunca quise creer las versiones que indicaban que no era buena persona hasta que me pasó a mí".

El posteo de la vestuarista de Axel.

El episodio que más repercusión generó

Valeria Alcain, abogada de Pelozo, explicó a LA NACION que la denuncia no avanza por la vía penal, sino que se trata de una demanda civil por incumplimientos contractuales, aunque dentro del relato aparece una situación de "intimidad" e "incomodidad" vivida por su clienta. Según detalló la letrada, el hecho más grave ocurrió a mediados de 2024, durante una prueba de vestuario en la habitación de un hotel, donde ambos estaban a solas: "Durante el desarrollo de las tareas se produjeron distintas situaciones que comenzaron a generarle una creciente incomodidad. Ella logró retirarse del lugar". Días después, según Alcain, Pelozo recibió un video sobre "el poder del abrazo" sin ningún contexto, lo que profundizó su angustia.

De acuerdo con la abogada, ese episodio afectó directamente la manera en que Pelozo desarrolla su trabajo actualmente: "Comenzó a experimentar inseguridad en situaciones laborales que antes transitaba normalmente", explicó, en referencia a tareas que suelen requerir el ingreso a camarines o habitaciones de hotel.

La versión de Axel

Tras la repercusión del caso, el cantante envió su descargo a la panelista de LAM Pilar Smith y negó categóricamente lo ocurrido. "Trabajamos 10 meses y después surgió una diferencia económica con la persona de mi equipo que manejaba esos pagos. Un reclamo que inicialmente era de 2 millones y pico fue convirtiéndose en un pedido de más de 100 millones, incorporando una supuesta situación de incomodidad conmigo, un comportamiento inapropiado. Eso lo niego categóricamente", sostuvo, y adelantó que evalúa iniciar una contrademanda por presunta extorsión.