El excombatiente de Malvinas que cantará el Himno en la despedida de Messi se quebró y reveló su charla con Chiqui Tapia: "Me llamó y me dijo..."

La previa de la Selección Argentina siempre regala momentos de emoción pura, pero esta vez la historia traspasó la pantalla. Fabio Santana, cantante y excombatiente de la Guerra de Malvinas, se convirtió en protagonista tras revelar el conmovedor llamado que recibió directamente del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, para entonar las estrofas del Himno Nacional en la despedida de Lionel Messi.

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En diálogo con C5N, el veterano no pudo ocultar sus lágrimas al recordar el instante exacto en el que el máximo dirigente del fútbol argentino se comunicó con él. "Me llegó el día viernes. El 'Chiqui' Tapia me llamó y me dijo: 'Vos fuiste el elegido para cantar el Himno'. A partir de ahí empecé a llorar y creo que no paré hasta ahora. La emoción fue tremenda", confesó con la voz quebrada.

Esta no será una oportunidad más para el artista, sino una confirmación del lazo indestructible entre la Albiceleste y la causa Malvinas. "Esta vez va a ser la quinta vez que cante con la Selección", detalló Santana, quien remarcó la enorme responsabilidad y el orgullo que siente cada vez que le toca subir al escenario ante una multitud.

La emoción de Fabio Santana por cantar el Himno en la despedida de Messi

"La verdad que lo estaba esperando, pero en ningún momento lo pedí y, gracias a Dios, me pasó. Tengo la responsabilidad lógica de estar en un evento único y totalmente trascendente para toda la vida de nosotros, los argentinos", expresó.

Para cerrar, el veterano reflexionó sobre la unión que genera la Scaloneta y la causa patria en todo el país: "Yo no canto solo, canto con los 15 mil que fuimos a defender nuestra bandera, con los héroes que quedaron allá y con los que murieron en la posguerra. Hoy el coronario de mi carrera es cantar para la unión de todos los argentinos, sin importar banderas políticas ni religiosas. Argentina es el mejor país del mundo con la mejor gente del mundo".