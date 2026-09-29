El ex de El Negro González Oro rompió el silencio tras la muerte del conductor: “Estaba sufriendo…”

Mauro Francisco, ex pareja de Oscar "El Negro" González Oro, habló por primera vez tras la muerte del conductor, ocurrida el viernes 25 de septiembre en Punta del Este, a los 74 años. Invitado a LAM (América TV), el ex del periodista repasó el vínculo que los unió, cómo recibió la noticia y el contacto que mantuvieron hasta los últimos días.

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Cómo se enteró de la noticia

Francisco contó que estaba trabajando cuando dos amigos productores le preguntaron si sabía lo que había pasado. "Como a todos nos cayó por un lado mal, por otro lado los que sabíamos cómo la estaba pasando allá…", reflexionó, y señaló que coincidía con lo que había expresado Beto Casella.

Mauro Francisco contó como estaba viviendo El Negro González Oro.

La pérdida del conductor, que vivía desde hacía varios años en Punta del Este, generó una fuerte conmoción entre colegas, amigos y quienes compartieron con él distintas etapas de su vida.

Una historia de amor breve y un lazo que perduró

La relación entre ambos comenzó en 2018 y se hizo pública al año siguiente, en mayo de 2019, durante un viaje a España, se comprometieron, aunque pocos meses más tarde anunciaron su separación.

Sin embargo, el distanciamiento no cortó la comunicación, consultado por Fede Flowers sobre la última vez que habían hablado, Francisco reveló que el contacto se había mantenido hasta muy poco antes del desenlace: "La semana pasada me mandó un audio".

Quiénes lo acompañaban en Punta del Este

El ex del conductor también identificó al círculo íntimo que estaba cerca de González Oro en Uruguay. "Lolo fue el productor de toda su vida, Oscar era el chofer y Sergio fue el amigo de toda la vida de hace un montón, creo que desde antes de Lolo", detalló.

Sobre la familia, se mostró cauto: "Los hijos son divinos, los conozco, son divinos. Uno, en Madrid, otro en Londres, pero del resto no sé nada".

El momento más conmovedor de la entrevista llegó cuando Francisco describió el estado en el que se encontraba el conductor durante sus últimos años. "Cada dos meses, una vez por mes, hablaba, él estaba sufriendo mucho, la verdad que estaba sufriendo mucho", confesó. Y agregó que, pese a ese padecimiento, no estaba solo: "Igual de allá lo estaban cuidando Sergio, Lolo, Oscar".

Lejos del dolor, Francisco prefirió quedarse con la alegría que compartieron. "Siempre nos reíamos, era eso, era cagarnos de la risa, pasarla bien y nada, como un número uno que es lo que fue", recordó. Tras conocerse la noticia, además, publicó en sus redes una foto de ambos tomada el día en que se conocieron, acompañada de una breve y sentida despedida: "Volá alto, negrito".