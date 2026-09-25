La estremecedora opinión de "El Negro" González Oro sobre la muerte y "los espíritus"

A horas de conocerse la muerte de Oscar "El Negro" González Oro, resuenan con fuerza las reflexiones que el conductor había compartido públicamente sobre el final de la vida. Lejos de esquivar el tema, el histórico locutor había hablado de la muerte con una honestidad que hoy resulta especialmente conmovedora.

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Una mirada personal sobre la muerte

Hace algunos años, en diálogo con Luis Novaresio, González Oro se sinceró sobre su propia concepción de lo que ocurre después de morir, un pensamiento que había ido transformándose con el tiempo. "Al principio pensaba que sí, después que no. Ahora creo que esta cáscara que somos se pudre en la tierra o se quema y se tiran las cenizas", reflexionó, sin rodeos, sobre el destino del cuerpo físico.

El Negro González Oro siempre supo que el final estaba cerca.

La creencia en algo que trasciende

Sin embargo, el conductor dejó en claro que su escepticismo sobre el cuerpo no se trasladaba a lo espiritual. "Pero hay una energía que son los espíritus, el alma, creo que eso está. Lo ves en gente con buena energía, lo ves en gente clara", explicó, dando cuenta de una mirada que combinaba el pragmatismo con cierta espiritualidad.

Lejos de quedarse en lo abstracto, González Oro fue más allá y compartió una certeza muy personal sobre lo que le esperaba después de esta vida. "Ya sé que voy a reencarnar, voy a ser músico. Una estrella", aseguró, en una frase que conecta directamente con el sueño que persiguió durante toda su vida y que nunca terminó de concretar del todo: la música, esa pasión que lo acompañó desde chico y que hoy, tras su partida, vuelve a cobrar un significado especial.

Un tema que volvía una y otra vez

Esta no fue la única vez que el conductor habló abiertamente sobre la muerte. En distintas entrevistas y publicaciones en redes sociales de los últimos años, había insistido en que no le temía al final de la vida y que buscaba disfrutar el presente, una filosofía que también explicaba su decisión de instalarse en Punta del Este, alejado de la vorágine mediática, para vivir sus últimos años con mayor tranquilidad.