La ex de Emanuel Ortega rompió el silencio y habló de la separación con Julieta Prandi: "Me puse contenta"

Ana Paula Dutil, la expareja de Emanuel Ortega, rompió el silencio en medio del revuelo por la separación del músico y Julieta Prandi, a menos de un mes de su casamiento. Aseguró que no tuvo nada que ver con la ruptura y se mostró dolida por haber quedado involucrada en las versiones que circularon.
Su primera reacción
La entrevista fue para SQP (América TV), con el cronista Rodrigo Bar. “Me sorprendí como todos ustedes, supongo”, empezó. Y fue directa sobre las especulaciones: “Se habló mucho como si yo tuviera que ver en toda esta cuestión o en la dificultad que ella podría haber tenido en este vínculo con él. Y debo decir que no tengo nada que ver”.
Dutil explicó por qué le molesta aparecer en la historia: “Me duele que me involucren en esto porque me separé hace muchos años”, y aclaró que la separación con Emanuel fue “de común acuerdo”.
La noticia del casamiento
Contó cómo se enteró de la boda: fue por sus hijos, mientras cocinaba en la casa de uno de ellos. “Mi hija le dice al otro: ‘¿Le contaste?’... Y me dice: ‘No, papá se casa’”, recordó. Sobre su reacción, fue clara: “Me puse contenta por él y por ella también, porque aprendí a respetarla”.
Dutil sumó que sus hijos tienen un gran vínculo con Prandi. “Mis hijos la quieren muchísimo y siempre me dijeron que ven a su papá en su mejor momento y que ella lo empujó a que vuelva a grabar y vuelva a hacer canciones”, sostuvo.
La mención a una amiga
También se refirió a la versión sobre una tercera persona. Explicó que una amiga querida, que le está dando hospedaje, le preguntó dónde grabar un audiolibro, y que ella le consultó a Emanuel, quien aceptó que lo hiciera en su estudio. “Fue a grabar y no sé qué pasó. Esta es la verdad. Mi amiga no fue con ninguna intención más que grabar su audiolibro”, afirmó, y agregó que lamenta si algo ocurrió.
Un mensaje de respeto y esperanza
Dutil dejó claro que no cuenta con información: “La verdad que no sé qué fue lo que pasó y si lo supiera, no lo diría, por respeto a Emanuel, a mis hijos y a Julieta, en ese orden”. Y cerró con una predicción: “Con Emanuel somos ex, yo soy la ex y ella es la actual. Y se van a arreglar, van a ver que sí”.