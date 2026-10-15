La ex de Emanuel Ortega rompió el silencio y habló de la separación con Julieta Prandi: "Me puse contenta"

Ana Paula Dutil, la expareja de Emanuel Ortega, rompió el silencio en medio del revuelo por la separación del músico y Julieta Prandi, a menos de un mes de su casamiento. Aseguró que no tuvo nada que ver con la ruptura y se mostró dolida por haber quedado involucrada en las versiones que circularon.

{{{htmlAmp}}}

Su primera reacción

La entrevista fue para SQP (América TV), con el cronista Rodrigo Bar. “Me sorprendí como todos ustedes, supongo”, empezó. Y fue directa sobre las especulaciones: “Se habló mucho como si yo tuviera que ver en toda esta cuestión o en la dificultad que ella podría haber tenido en este vínculo con él. Y debo decir que no tengo nada que ver”.

Dutil explicó por qué le molesta aparecer en la historia: “Me duele que me involucren en esto porque me separé hace muchos años”, y aclaró que la separación con Emanuel fue “de común acuerdo”.

La noticia del casamiento

Contó cómo se enteró de la boda: fue por sus hijos, mientras cocinaba en la casa de uno de ellos. “Mi hija le dice al otro: ‘¿Le contaste?’... Y me dice: ‘No, papá se casa’”, recordó. Sobre su reacción, fue clara: “Me puse contenta por él y por ella también, porque aprendí a respetarla”.

Dutil sumó que sus hijos tienen un gran vínculo con Prandi. “Mis hijos la quieren muchísimo y siempre me dijeron que ven a su papá en su mejor momento y que ella lo empujó a que vuelva a grabar y vuelva a hacer canciones”, sostuvo.

La mención a una amiga

También se refirió a la versión sobre una tercera persona. Explicó que una amiga querida, que le está dando hospedaje, le preguntó dónde grabar un audiolibro, y que ella le consultó a Emanuel, quien aceptó que lo hiciera en su estudio. “Fue a grabar y no sé qué pasó. Esta es la verdad. Mi amiga no fue con ninguna intención más que grabar su audiolibro”, afirmó, y agregó que lamenta si algo ocurrió.

Un mensaje de respeto y esperanza

Dutil dejó claro que no cuenta con información: “La verdad que no sé qué fue lo que pasó y si lo supiera, no lo diría, por respeto a Emanuel, a mis hijos y a Julieta, en ese orden”. Y cerró con una predicción: “Con Emanuel somos ex, yo soy la ex y ella es la actual. Y se van a arreglar, van a ver que sí”.