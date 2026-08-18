Durante la última emisión del ciclo PH, Podemos Hablar (Telefe), la modelo Evangelina Anderson pasó al frente del programa conducido por Andy Kusnetzoff y sorprendió a todo el estudio al compartir una insólita anécdota relacionada con una situación íntima. En medio de una dinámica sobre imprevistos y citas particulares, la ex participante de MasterChef Celebrity decidió contar una experiencia que, según reconoció, le generaba cierta incomodidad por tratarse de un aspecto de su vida privada.

Evangelina Anderson durante su paso por Ph, Podemos Hablar (Telefe).

Antes de comenzar con el relato, Anderson dejó en claro que no suele hablar públicamente sobre este tipo de situaciones y advirtió: “Me cuesta mucho contar cosas de mi intimidad y sé que me voy a arrepentir”. Sin embargo, luego se animó a compartir con la audiencia una particular experiencia que vivió durante una noche íntima con un hombre muy conocido a nivel internacional.

En ese sentido, la modelo relató entre risas cómo se produjo el inesperado momento y describió la situación de una manera que provocó sorpresa y risas entre los presentes: “Yo estaba con un chico que es muy conocido en el mundo y en un momento abrió la boca como un Pac-Man y se fagocitó mi pie. Se lo metió todo en la boca”. Luego, cerró su relato con humor y un comentario irónico que generó más risas: “O él tenía la boca muy grande o yo tengo el pie muy chiquito”.

La separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Evangelina Anderson confirmó públicamente su separación definitiva de Martín Demichelis en 2025 tras 18 años de relación y tres hijos en común. La modelo detalló en aquel entonces que la ruptura se venía procesando desde hacía un tiempo considerable de forma interna, asegurando estar en buenos términos por el bienestar de su familia.

Sin embargo, el quiebre definitivo de la pareja estuvo rodeado de fuertes rumores de infidelidad por parte del exfutbolista. Según distintos medios, los trámites del divorcio se iniciaron de forma legal, lo que abrió un complejo escenario judicial debido al millonario patrimonio que la pareja reunió en el exterior y en Argentina a lo largo de las casi dos décadas que compartieron juntos.