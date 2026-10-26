Están los chats: escracharon a un famoso actor argentino que jugaba a dos puntas

Un famoso actor actor argentino habría jugado a dos puntas mientras estaba en pareja y una de las involucradas dio su testimonio.

Durante una transmisión en vivo de LAM (América TV), el periodista de espectáculos Pepe Ochoa reveló que el famoso actor argentino, Nico Artaza, habría mantenido conversaciones subidas de tono con una mujer de perfil bajo, María José, mientras estaba en pareja con Paula.

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En ese marco, explicó que la amante, María José, se habría enterado de la relación de Nito con Paula a través de las noticias en la televisión: “María José se enteró que Nito tiene una relación con Paula por televisión. Paula y Nito lo desmintieron, por eso María José siguió”.

Luego, el panelista aseguró que hubo un intercambio de mensajes hace poco y remarcó que María José está “muy triste”: “El último contacto de Nito con María José fue el martes, le mandaba audios, ella está muy triste”. Por otra parte, también agregó que Paula tampoco sabía que Artaza sostenía una relación paralela.

La palabra de la expareja de Nico Artaza, Paula

Tras conocerse la noticia, Paula compartió su testimonio en LAM (América TV) y destrozó a su expareja, Nico Artaza: “Básicamente, lo conozco desde el año 2012. Nos conocimos en un pueblo de Corrientes, en Perugorría. Incluso hicimos campaña juntos, empezó ahí. Después hubo un tiempo en el que no nos vimos. Quiero aclarar eso también, en un momento él retoma su relación con Cecilia, se casan y demás”.

Luego, continuó: “Él es un degenerado con todas las fans, tiene un vínculo fluido con videollamadas. A mí me desfavorece totalmente lo que se filtró, ¿con qué fin lo haría yo? Hoy me doy cuenta de que todo lo que me decía mi entorno y lo que decían de él públicamente es cierto, siempre desvalorizó y humilló a las mujeres, las trata básicamente como gatos. Para mí teníamos una relación, hoy es un poco hombre y la gente tenía razón”.