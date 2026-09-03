El estado de salud de Horacio Pagani tras someterse a una operación de urgencia: "Tenía…”

Horacio Pagani fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia tras sufrir un abrupto episodio de salud. Asimismo, el equipo médico detectó una importante obstrucción en una de sus arterias carótidas, por lo que el periodista permanecerá internado para evaluar su evolución.

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En ese marco, Pagani decidió contarle a sus seguidores cómo atravesó la situación a través de un video publicado en sus redes sociales: “Hola, amigos. Aquí estoy. No es nada del otro mundo. Me pusieron un stent aquí en la carótida porque estaba tapada”.

Finalmente, el periodista se refirió a la intervención y llevó tranquilidad sobre su estado de salud: “No es una operación muy grande, pero la tenía bastante tapada y eso puede traer consecuencias. Ya mañana seguramente me van a dar el alta. Estamos todos bien. Agradezco a todos los llamados y toda la gente que se preocupó y a todos los seguidores. Pronto estaremos en carrera nuevamente”.

Horacio Pagani se encuentra en observación médica

Este hecho no es aislado, ya que en mayo de 2018, Horacio atravesó una situación similar que también generó preocupación entre sus colegas y seguidores. En aquel entonces, debió someterse a una operación del corazón, un procedimiento que despertó especial atención en el ambiente periodístico debido a su estado de salud. Al igual que ahora, eligió llevar tranquilidad desde el hospital y compartir parte del proceso con sus seguidores de Instagram: “¡Acá estoy nuevamente para seguir dando pelea!”.

Horario Pagani tras la operación de corazón en 2018.

En ese momento, minutos antes de ver el partido de despedida de la Selección Argentina frente a Haití en La Bombonera, Pagani se mostró leal a su estilo y decidió comunicarse con quienes estaban pendientes de su recuperación. Con su tono característico, explicó cómo se encontraba y llevó tranquilidad al contar que ya había dejado atrás la etapa más delicada de la internación: “Aquí estamos, reaparecidos después de una pequeña operación del corazón. Estamos bien, ya estamos en una habitación común, salimos de terapia”