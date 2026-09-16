Santiago Riva Roy reveló en vivo una fuerte polémica que estaría atravesando el jugador de la Selección Argentina, Leandro Paredes con su pareja, Camila Galante y el hermano de Tini Stoessel.

Durante una transmisión en vivo de Bondi Live, Santiago Riva Roy reveló que Leandro Paredes se encontraría atravesando una interna familiar. Asimismo, aseguró que la polémica estaría relacionada con su papá, Daniel, y con los acuerdos que mantiene el futbolista con su pareja, Camila Galante.

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En ese marco, Riva Roy se refirió a la relación entre el futbolista y Galante y aseguró que ambos tendrían un acuerdo dentro de su pareja: “Tiene un acuerdo con su señora, que le banca a toda la familia de ella y no tiene problema con que haga de las suyas. Tienen una pareja abierta solo del lado de él”.

Luego, el periodista sostuvo que esta situación habría generado cierta tensión con las parejas de otros futbolistas: “Ahí se armó entre Camila y las mujeres del resto de los jugadores porque ahora vienen a jugar a la Argentina y tienen miedo de que Paredes arrastre a sus maridos”.

Finalmente, Riva Roy habló sobre las distintas versiones que circulan y afirmó tener conocimiento de encuentros privados en los que habría participado Paredes: “Él va a fiestas que se organizan con chicas en la casa de Fran Stoessel. Esto lo puedo confirmar porque mi amiga estuvo ahí con Paredes, en un asado en la casa del hermano de Tini”.

Boca empató 1-1 con San Pablo y avanzó a las semifinales de la Sudamericana

El último partido de Boca Juniors fue ante San Pablo, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro terminó 1-1 en el estadio Morumbis, y Boca avanzó a las semifinales después de haber ganado 1-0 en el partido de ida, por lo que se impuso 2-1 en el resultado global.

Leandro Paredes jugó en Boca Juniors contra San Pablo por la Copa Sudamericana 2026.

Leandro Paredes fue titular y capitán de Boca en el encuentro. El mediocampista disputó los 90 minutos y, después del partido, habló con la prensa sobre la clasificación. En ese sentido, expresó: “Vinimos a esto, a clasificar”. Asimismo, también señaló que para el equipo se trató de una prueba de madurez. Con este resultado, Boca quedó entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana y se clasificó para las semifinales, donde enfrentará a Vasco da Gama.