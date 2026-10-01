Escándalo en Telefe entre tres de sus más grandes figuras: "No me gusta que me jodan"

Ángel de Brito reveló este miércoles por la noche en LAM el resquemor que hay por parte de Marixa Balli con la actitud adoptada por otras dos estrellas y conductores de Telefe: Andy Kusnetzoff, quien está al frente de PH: Podemos Hablar; e Iván de Pineda, a cargo de Pasapalabra. Según comentó el presentador, la disputa viene de un episodio vivido en PH y una situación relacionada con el modelaje donde el ex Resto del Mundo habría pedido que se la saque de un desfile.

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"Me invitaron para el primer programa hace unos años y sucedieron cosas que me molestaron, entonces yo dije 'que se olviden de mí'", expuso Cachaca sobre lo que pasó con Kusnetzoff, añadiendo además: "No me gusta que me jodan o que me molesten. No lo necesito, no me interesa, soy una mujer de palabra, por lo menos, tengo palabra conmigo misma". En ese sentido, expuso: "Cuando digo que se terminó, como he terminado con amistades de toda la vida por situaciones, no vuelvo atrás".

Marixa Balli, molesta con Iván de Pineda y Andy Kusnetzoff.

En torno a lo de Iván, no profundizó sobre lo que ocurrió y prefirió ser cauta: "Cada uno decide, somos libres y dueños de nuestra decisión y de nuestras acciones". "Soy muy especial. Tiene que ser algo que tenga mucha química, que me lleve genial, algo que me fascine, que me vuelva loca. Priorizo mi vida", cerró.

¿Qué dijo Andy Kusnetzoff?

Consultado por todo esto, el hombre que maneja los hilos de Perros de la Calle dio su parecer: "Si es así como lo cuenta, tiene razón". "Yo le he pedido disculpas pero ¿qué querés que te diga? Te puedo decir que no tengo otra postura que esta", comentó.

Seguido a ello, se excusó: "No tengo nada que ver con lo que pasó hace un montón. Tengo que ver como responsable, pero eso es tema de la producción, no se lo que pasó ese día". Finalmente, la elogió: "Me parece una gran invitada por sus amoríos, porque tiene mucha personalidad".