Escándalo en Telefe por internas con una de sus figuras: "Desmerecen mi laburo"

Una reconocida figura de Telefe atraviesa una fuerte polémica luego de que un periodista de LAM asegurara que tiene aires de diva.

La artista argentina Ángela Torres encabeza la mesa de jurados en el regreso del histórico programa Popstars (Telefe). Sin embargo, su figura quedó envuelta en un escándalo luego de que se conocieran distintas versiones sobre el supuesto divismo de la cantante.

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El rumor comenzó en LAM (América TV), cuando Pepe Ochoa aseguró que la cantante tendría un trato bastante tenso con Nicki Nicole y Charly García, el resto del equipo de Popstars. Asimismo, habló sobre el cansancio de Torres luego de participar en varias jornadas largas de grabación.

Ángela Torres junto a todo el equipo de Popstars.

Tras esta situación, la autora de Favorita decidió explicar su versión de los hechos durante una transmisión en vivo de Luzu TV. Asimismo, se refirió a las críticas hacia su trabajo y apuntó contra quienes cuestionan su trayectoria profesional: “Ya son años escuchando como desmerecen mi laburo. Hace 20 años trabajo, Dios mío. Lo que dicen atrasa. 'Ella no es como esta otra'... No. Yo soy yo. Y si no te alcanza, cambia de canal”.

El bajo rating de Popstars

El histórico ciclo de Telefe, Popstars, conducido por Nicolás Vázquez, atraviesa una fuerte caída en sus niveles de audiencia. El programa es un reality musical en el que distintos participantes compiten y son evaluados con el objetivo de convertirse en artistas y formar parte de un proyecto musical. El formato tuvo sus primeras versiones en Argentina a comienzos de los 2000 y fue el origen de grupos como Bandana y Mambrú.

En ese marco, durante la jornada del martes 1 de septiembre, el reality de música registró 8,4 puntos de rating y alcanzó su medición más baja hasta ese momento. La cifra marcó un descenso para el ciclo, que venía atravesando varias jornadas con números inferiores a los esperados.

Este resultado se sumó a los anteriores bajos niveles de audiencia y volvió a poner la lupa sobre el futuro del programa dentro de la grilla de Telefe. La caída del rating genera dudas sobre la continuidad de Popstars en su actual horario y sobre las decisiones que podría tomar el canal en las próximas emisiones.