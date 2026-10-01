Escándalo en Telefe entre dos reconocidas figuras del canal: "La agarró desprevenida"

A tan solo días del exitoso debut de MasterChef Celebrity en Telefe, salió a la luz un escándalo entre dos de sus reconocidas figuras.

A tan solo días del esperado estreno de MasterChef Celebrity en Telefe, comenzaron a circular algunas versiones que involucran a dos de sus participantes. Según trascendió en los medios, Julieta Poggio estaría atravesando un tenso vínculo con Elizabeth Vernaci a raíz de una situación que habría ocurrido durante las grabaciones.

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Durante la última emisión de Ya Fue Todo por Jotax Digital, Alejandro Costelo habló sobre las versiones que comenzaron a circular y contó lo que habría sucedido entre ambas participantes. En ese marco, afirmó: “A Juli Poggio le cae para el traste la Negra Vernaci. En los pasillos me fui enterando de que hubo una situación en donde la Negra se dirigió hacia ella”.

Luego, Costelo explicó cómo habría reaccionado Poggio ante aquella situación y señaló que la participante habría decidido evitar una confrontación directa: “Poggio se quedó calladita en ese momento y por eso le cae mal, dejó pasar el momento para no confrontar. Hay que ver en el transcurso de las grabaciones y de los programas si vuelve a haber una situación así, porque Juli no se va a poder quedar callada todo el certamen”.

Por último, el periodista comparó la actitud que habría tenido Poggio con la de la China Ansa, quien, según relató, habría reaccionado de una manera diferente ante Vernaci: “La Negra la agarró desprevenida y ella eligió callar, a diferencia de la China Ansa que le contestó y Vernaci la terminó llevando a su programa”.

MasterChef Celebrity superó los 14 puntos de rating

MasterChef Celebrity regresó a Telefe el lunes 28 de septiembre con una nueva temporada, nuevamente con Wanda Nara como conductora. La quinta edición cuenta con 24 participantes de distintos ámbitos, entre ellos Juli Poggio, Luck Ra, Alejandro Lerner, Lizy Tagliani y Morena Beltrán.

MasterChef Celebrity regresó a la pantalla de Telefe.

Esta temporada también presentó un cambio en el jurado, Damián Betular y Germán Martitegui continúan, mientras que Maru Botana se incorporó en reemplazo de Donato de Santis. En la primera gala cocinaron 12 de los 24 participantes y el resto comenzó a competir en la segunda emisión.

El regreso tuvo una fuerte audiencia. El debut alcanzó un pico de 14,5 puntos de rating y cerró con un promedio de 13,4, según las mediciones de Ibope citadas por medios especializados. En su segunda emisión, el programa volvió a superar los 14 puntos de promedio.