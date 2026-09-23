Cuántas hermanas tiene Julieta Poggio: quiénes son y cómo se llaman

Las hermanas de Julieta Poggio mantienen un vínculo cercano, aunque cada una construyó su propio camino profesional y tiene diferentes proyectos personales.

La vida familiar de Juli Poggio también despierta interés entre sus seguidores, especialmente desde su paso por Gran Hermano. La actriz, bailarina y modelo mantiene un vínculo cercano con sus hermanas, quienes también desarrollaron sus propios caminos profesionales y cuentan con presencia en redes sociales.

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Cuántas hermanas tiene Julieta Poggio

Julieta Poggio tiene dos hermanas: Camila Camarda y Lola Poggio. Las tres comparten una relación cercana pese a tener diferencias de edad y distintas experiencias personales y laborales.

Camila es la hermana mayor y es hija del primer matrimonio de la madre de Julieta. Lola, en cambio, es hermana de la participante de Gran Hermano por parte de ambos padres. A pesar de las diferencias familiares, las tres construyeron un vínculo que, según contaron en distintas entrevistas, está basado en la confianza y el acompañamiento.

La relación entre ellas también tiene momentos de discusión, como ocurre en muchas familias. Julieta contó que con Lola suelen tener más peleas debido a que comparten un carácter similar, aunque los conflictos suelen durar poco tiempo.

Quién es Lola Poggio, la hermana de Julieta

Lola Poggio es la hermana menor de Julieta y también está vinculada al mundo artístico. Se define como actriz, bailarina, modelo y cocinera, además de mantener una activa presencia en redes sociales, donde reúne más de 300 mil seguidores.

En sus plataformas digitales suele compartir contenidos relacionados con sus diferentes actividades y también videos junto a Disney, que habían alcanzado popularidad incluso antes de que Julieta ingresara a la casa de Gran Hermano.

Su vínculo con sus hermanas es especialmente cercano. En diálogo con Para Ti, Lola explicó cómo es la relación entre las tres: “Las tres somos muy unidas a pesar de tener diferentes edades. En ellas siempre encuentro consejos más maduros cuando tengo algún problema y realmente se siente como hablar con amigas”.

La declaración refleja la confianza que existe entre las hermanas y el lugar que ocupan mutuamente en sus vidas.

Quién es Camila Camarda, la hermana mayor de Julieta Poggio

Camila Camarda es la hermana mayor de Juli Poggio y también tuvo su propio acercamiento al universo de Gran Hermano. La joven alcanzó popularidad luego de ingresar a la casa durante las instancias finales del reality.

Además de su exposición televisiva, Camila se desempeña como modelo, promotora y creadora de contenido. También es propietaria de la marca de indumentaria Hey You Outfitters, proyecto vinculado al mundo de la moda.

Otro aspecto de su trayectoria está relacionado con la aviación: Camila se recibió de azafata en la Escuela Profesional de Aeronavegantes. A diferencia de Lola, Camila ya no comparte vivienda con Julieta, algo que la propia actriz mencionó al hablar sobre la dinámica familiar.

Julieta Poggio tiene dos hermanas, Lola y Camila, con quienes mantiene una relación cercana y comparte distintos momentos de su vida.

Cómo es la relación de Julieta Poggio con sus hermanas

La relación entre Julieta, Lola y Camila combina momentos de mucha cercanía con las discusiones propias de la convivencia y los vínculos familiares. Julieta contó que las diferencias aparecen principalmente con Lola, debido a que ambas tienen personalidades parecidas.

“Con Lola quizás nos peleamos un poco más porque tenemos un carácter muy parecido y con Cami ya no vivimos juntas. Peleamos por cuestiones de ropa y eso, pero a los dos minutos ya nos reconciliamos”, explicó la actriz en una entrevista.

Más allá de esas diferencias, las tres mantienen un vínculo estrecho y suelen acompañarse en sus respectivos proyectos. Cada una desarrolló una trayectoria diferente, pero comparten una fuerte presencia en el ámbito artístico, las redes sociales y el entretenimiento.