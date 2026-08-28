Escándalo en Telefe por el abandono repentino de una figura de Popstars: "No soy objetiva"

La salida inesperada de Valentina Pergolini de Popstars encendió las redes sociales y generó cruces inmediatos dentro de la pantalla chica. Tras superar la tercera etapa del certamen con elogios del jurado, la participante de 20 años decidió abandonar el reality de canto de Telefe de manera repentina, apenas dos días después de avanzar de ronda.

La Reini fue dura contra la hija de Pergolini

Desde la transmisión oficial de streaming del canal, Sofía "La Reini" Gonet no ocultó su indignación ante la actitud de la concursante. La influencer y subcampeona de MasterChef Celebrity apuntó directamente contra la posición de privilegio de la joven en la industria del entretenimiento. "¿Alguien puede pensar en la chica de Misiones que viajó 12 horas y la mandaron de vuelta con su valija?", disparó Gonet en vivo durante la emisión de la renuncia. Su descargo dejó en evidencia el malestar con los aspirantes que abandonan las competencias masivas, mientras cientos de postulantes de todo el país quedaron afuera en las primeras instancias.

La hija de Pergolini se bajó del reality.

Sin guardarse nada, la creadora de contenido argumentó su postura crítica hacia la concursante con una contundente afirmación personal. "No soy objetiva con las nepo babies", sentenció La Reini al cuestionar la oportunidad desperdiciada por Valentina, hija del reconocido conductor Mario Pergolini.

Favoritismo y nepotismo, en el centro del debate

El cruce resonó rápidamente en los medios de espectáculos, reavivando el debate sobre el favoritismo y las facilidades que suelen atribuirse a los hijos de figuras públicas dentro del ambiente artístico. Para muchos usuarios en redes, el comentario de Gonet puso sobre la mesa una discusión que excede el caso puntual de Popstars y que atraviesa buena parte de los realities argentinos, donde la convivencia entre participantes anónimos y otros con apellidos conocidos genera tensiones recurrentes.

Según trascendió, la decisión de Valentina también estaría vinculada a otro proyecto actoral que ya venía desarrollando en paralelo a su participación en el certamen musical, lo que habría acelerado su salida del ciclo pese al buen desempeño mostrado ante las cámaras y el jurado.

La Reini se posicionó así como la voz crítica frente a una renuncia que no cayó bien en el público, en momentos en que Popstars busca consolidarse como una de las apuestas fuertes de Telefe en el género musical. Mientras tanto, la producción del ciclo no realizó declaraciones oficiales sobre la salida de Valentina, aunque se espera que en las próximas emisiones el jurado se refiera al tema frente a cámaras.