Escándalo por la revelación que hizo un conductor de Telefe al aire: "Yo sé que…”

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a quedar en el centro de la polémica luego de un comentario realizado por el conductor del ciclo, Santiago del Moro. Durante una transmisión en vivo de La Cumbre Stream, el conductor anticipó algunas de las propuestas que la producción prepara para la recta final del reality. Sin embargo, una de sus declaraciones generó sorpresa y rápidamente provocó críticas entre los seguidores del programa.

En ese sentido, Del Moro le dijo a la invitada del stream, Cinzia: “Andá preparando el vestido de novia. Se viene la boda con Sol, pronto, muy pronto. No sé cómo entrarás pero vas a entrar". Rápidamente, la ex participante respondió: “Ay, yo sé que para los fans es importante, nos lo han pedido muchísimo. Fue una de las conexiones más fuertes de la temporada, fue de corazón y se vio desde afuera. Me hace muy feliz”.

Sin embargo, las palabras del conductor generaron cuestionamientos entre los seguidores de Gran Hermano, ya que habló de la boda como un hecho confirmado pese a que Sol Abraham actualmente se encuentra en la placa de nominados. A partir de esto, muchos usuarios interpretaron que Del Moro estaba dando por sentado que la jugadora continuará en competencia y dedujeron que podría estar “acomodada”.

Gran Hermano sorprendió con los números de rating

La última gala de eliminación de Gran Hermano (Telefe) comenzó con 12.7 puntos de rating, según informó la cuenta de X Moskita. Con el correr de los minutos, la audiencia fue creciendo de manera sostenida y el reality logró mantenerse como uno de los programas más vistos de la noche.

Gran Hermano se mantuvo entre los 11 y 12 puntos desde su inicio

Pasadas las 23, la cuenta @somoschisme mostró el crecimiento del rating y publicó: "Lidera Gran Hermano en la pantalla de Telefe". El programa había comenzado con 11.6 puntos y luego subió a 11.7, 12.2 y 12.4, mientras avanzaba la gala. Finalmente, durante uno de los momentos más esperados del programa, la cuenta @MoskitaMuertaOk confirmó el pico máximo de la noche: "Gran Hermano toca un pico de 13 puntos. Más de 930.000 individuos solo en CABA y GBA liderando la noche".