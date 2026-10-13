Paula Trapani quedó eliminada de MasterChef Celebrity el domingo por la noche, luego de presentar un risotto rojo con calamares que no convenció al jurado por su punto de cocción. Después de conocida su salida del reality, apuntó contra los integrantes del jurado.

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Yanina Latorre, conductora de En boca de todos, el ciclo de Telefe Streams, le preguntó a Trapani si consideraba que Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana habían sido injustos con ella. La periodista comenzó destacando su simpatía por Betular, pero luego puso en duda la evaluación que recibió de los tres chefs. "Estaban los tres de acuerdo, supuestamente... Muy justos no fueron", afirmó.

Trapani explicó que su principal cuestionamiento estuvo relacionado con la asistencia que recibieron los participantes mientras cocinaban. Según contó, los jurados recorrieron las distintas estaciones y se detuvieron más tiempo con algunos concursantes, entre ellos Hernán Coronel, conocido como Mala Fama. "En toda la cocinada yo me sentí abandonada", resumió.

Al comparar su experiencia con la de otros participantes, la periodista planteó que quizás los chefs tenían expectativas diferentes sobre sus habilidades culinarias. "Yo creo que ellos pensaban que yo cocinaba mejor, quizá porque tengo hijos", señaló.

Escándalo en MasterChef Celebrity por lo que reveló Paula Trapani sobre el jurado.

La sospecha de Paula Trapani sobre las preferencias del jurado

Otro de los temas que surgieron en la charla fue la posible existencia de favoritismos en MasterChef Celebrity. Si bien Trapani aclaró que no podía asegurar que los chefs tuvieran preferencias concretas por determinados participantes, reconoció que le parecía algo posible. "Yo creo que preferencias todos deben tener. La objetividad no existe", sostuvo.