Escándalo por el enojo de Mica Viciconte con Flor Vigna: "Ella me dijo que Occhiato…”

Mica Viciconte estalló contra Flor Vigna tras las declaraciones de la cantante durante su paso por La Casa de los Famosos México.

Luego de la polémica que se generó a raíz de los dichos de Florencia Vigna durante su estadía en el reality show mexicano La Casa de los Famosos, sus declaraciones rápidamente repercutieron en las redes sociales y generaron distintas opiniones en el mundo del espectáculo. En medio de la controversia, Micaela Viciconte no dudó en referirse a la actitud de la cantante y cuestionó algunas de las declaraciones que realizó durante su paso por el programa.

Según las declaraciones de Vigna, la modelo Cande Ruggeri habría intentado acercarse al fundador de Luzu TV, Nicolás Occhiato, cuando él todavía se encontraba en pareja con la cantante. La revelación generó repercusión debido a la relación que ambos mantuvieron durante varios años y a la posterior historia sentimental del conductor. Tras conocerse sus dichos, Micaela Viciconte fue consultada sobre el tema durante una transmisión en vivo del stream de La Jugada (Telefe), donde opinó sobre la situación y dejó en claro su postura.

En ese sentido, expresó: “No comparto, la conozco bien a Flor, está encaminada, no sabe bien qué es lo quiere. Ella dio el salto en el Bailando, le fue muy bien. No sé lo que está buscando. Dijo que Occhiato fue la mejor relación, él está con su mujer, dejalo, no suma”.

El paso de Flor Vigna en La Casa de los Famosos México

Flor Vigna es una de las participantes más comentadas de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México en 2026. La actriz, cantante y bailarina argentina llegó al reality show de Televisa tras haber ganado visibilidad en el país al derrotar a la influencer Alana Flores en un evento de boxeo.

Flor Vigna es la octava participante de La Casa de los Famosos México.

Asimismo, su estancia en el reality está marcada por intensos conflictos de convivencia y polémicas que se viralizaron rápidamente en redes. Entre los cruces más fuertes destaca su enfrentamiento con la actriz mexicana Cynthia Klitbo, quien la acusó públicamente de no colaborar con las tareas de limpieza y de discriminarla por su edad tras un desacuerdo en una prueba de presupuesto.