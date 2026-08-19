Nico Occhiato contó la verdad sobre lo que pasó con Cande Ruggeri: "Una locura"

Las declaraciones de Flor Vigna en La Casa de los Famosos México reavivaron una historia del pasado que involucra a Nico Occhiato y Cande Ruggeri. La cantante recordó un supuesto acercamiento entre ambos cuando ella todavía estaba de novia con el conductor, y uno de los protagonistas decidió romper el silencio.

El relato de Flor Vigna

Todo comenzó cuando Vigna contó una situación que, según ella, habría ocurrido durante un viaje laboral que Occhiato compartió con Ruggeri hace varios años. La versión llegó de boca de su entonces pareja: "Candela me tiró onda todo el viaje. En un momento se me metió en la cama y me dijo 'ya fue'", aseguró la cantante al recordar lo que, según su relato, le había confesado Nico en aquel momento.

El triángulo amoroso en el que quedó metido Nico Occhiato.

La revelación generó rápida repercusión en redes y en los programas de espectáculos. Ángel de Brito no tardó en comunicarse directamente con Occhiato para conocer su versión de los hechos.

La respuesta de Nico Occhiato

Durante Ángel Responde, por Bondi Live, el periodista contó que le escribió al conductor a las dos de la madrugada para consultarle por los dichos de su ex pareja, y que la respuesta llegó recién a las 7.25 de la mañana.

Lejos de profundizar en la polémica o de confirmar la versión de Vigna, Occhiato se mostró sorprendido por la reaparición de una historia ocurrida hace tantos años: "Jajaja, no lo puedo creer. Yo tenía 19 años y eso pasó hace 15. Ni me acuerdo lo que está contando, jajaja. Una locura", respondió ante la consulta de De Brito.

Un episodio que quedó a mitad de camino

De esta manera, el conductor evitó confirmar el supuesto acercamiento de Cande Ruggeri y puso el foco en el tiempo transcurrido desde aquel viaje. Sin embargo, sus palabras —lejos de cerrar el tema— volvieron a alimentar una polémica que parecía completamente olvidada y que resurgió a partir del testimonio de Flor Vigna en el reality mexicano.

Consultada por el mismo periodista, Cande Ruggeri también dio su versión y sostuvo que los hechos ocurrieron exactamente al revés de lo que relató Vigna, negando de manera categórica haberse insinuado con Occhiato durante aquel viaje.

La reacción de Occhiato, entre la sorpresa y el humor, dejó la historia abierta y sin definiciones concretas, mientras el nombre de Cande Ruggeri seguía en el centro de la conversación mediática.