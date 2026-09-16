Escándalo por las duras críticas de Moria Casán sobre Susana Giménez: "Es una…”

Moria Casán no dudó en contestarle a Susana Giménez luego de los dichos de la mediática sobre su mirada acerca del presente de la conductora.

Tras el éxito que tuvo la biopic de Moria Casán en Netflix, Susana Giménez realizó una serie de comentarios acerca de la mediática que, al parecer, no le cayeron nada bien. En ese momento, la conductora se refirió al presente de Moria y a la relación que mantienen: “Ahora está tranquila, exitosa. La entiendo y siempre nos hemos querido, nunca tuvimos un sí y no, yo nunca le contesté a las cosas que me decía, pero bueno, pero la entiendo”.

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Rápidamente, Moria le respondió a Susana y se refirió a la importancia del humor y la ironía al momento de interpretar determinados comentarios: “No todo el mundo puede tener humor, y si no tenes humor, podes tener ironía, y sino es que sos como no sé. Y bueno mi amor, yo no le iba a contestar, a mí la Giménez no me mueve la aguja, lo que diga y lo que no diga”.

Finalmente, Moria profundizó sus críticas hacia la conductora y cuestionó su actualidad laboral, haciendo referencia también a su estilo de vida fuera del país: “Ya está, es como una retirada espiritual, es una jubilada del éxito. Mi amor, si no estás trabajando, vivís en otro país y venís acá tipo a hacer sociales, y pasear por todas partes, no estás trabajando, no estás en actividad. Si no estás en actividad, qué vas a tener éxito. Qué hace, pinta silla, está con los animales, es como una gran Utilísima. Cuando viene acá es como que viene a Broadway. Cada tanto se la agarra con otras mujeres, como mi prima Alfano”.

El éxito de Moria en Netflix

Durante los primeros días del estreno, la serie bibliográfica de Moria Casán ingresó al Top 10 global semanal de series de habla no inglesa de Netflix con 1.6 millones de visualizaciones. Frente a este rotundo éxito, Casán expresó: “Hay algo que ocurrió con la serie que es una revolución sensorial, una revolución de sentimientos. La gente se acerca no solo para felicitarme, sino para contarme lo que le pasó, cómo la atravesó y la emocionó”.

la serie de Moria Casán ingresó al Top 10 global semanal de series de habla no inglesa de Netflix.

Luego, agregó: “En esta época de amores líquidos, que algo que sucede a través de una pantalla tenga el poder de atravesarte hasta sentir que no hay una pantalla de por medio, me honra”. Finalmente, aseguró: “Un éxito es una cosa y un suceso es otra, esto es un suceso. Y hay algo que me dice la gente que para mí lo resume todo, ‘yo te invoco’. Que alguien te diga que te invoca para su vida, ya está, hemos logrado todo”.