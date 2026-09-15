Conmoción en América: la figura que rechazó conducir Intrusos y que se va a un canal rival

América TV quedó en el centro de una fuerte interna mediática luego de que trascendiera el nombre de una de las figuras más importantes de la televisión argentina como posible reemplazo en Intrusos. Sin embargo, la respuesta que dio la conductora ante la propuesta terminó descolocando a más de uno.

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¿Quién es la conductora que rechazó Intrusos?

Todo se disparó luego de que circularan versiones sobre el futuro de Rodrigo Lussich, quien podría alejarse del mundo del espectáculo, y de Adrián Pallares, a quien le habrían ofrecido otro ciclo dentro del canal. En ese contexto, comenzaron a sonar distintos nombres para tomar la posta de Intrusos, entre ellos el de Moria Casán y la dupla conformada por Denise Dumas y José María Listorti.

Moria Casán no dejará El Trece.

La palabra de Ángel de Brito

Fue el propio conductor de LAM quien salió a despejar cualquier duda sobre la One. "Moria Casán se queda en El Trece", aseguró De Brito, dejando en claro que la diva rechazó la posibilidad de volver al ciclo de espectáculos de América. El periodista también desmintió a un colega que había asegurado lo contrario: "Hoy Riva Roy dijo que Moria venía a Intrusos. Primero: era viejo, repetido. Segundo: Moria no va a América".

Pese a la negativa, De Brito reveló que sí hubo acercamientos entre la conductora y directivos del canal, aunque sin resultado concreto. "Estuvo Juan Cruz Ávila y el Chato Prada en el teatro, en el camarín y el día que Moria vino a Intrusos, tuvo una reunión. La quieren mucho", contó, dejando entrever que la puerta no está del todo cerrada para el futuro, aunque por ahora la respuesta fue negativa.

La otra dupla que gana terreno

Con Moria descartada, la que suma fuerza es la ex pareja de conducción de Este es el show, Denise Dumas y José María Listorti. El propio Listorti, consultado por el productor de Bondi Live que trabajó con él en aquel formato, fue cauto pero no cerró la puerta: "Cuando le pregunté si iba a ser el conductor de Intrusos me contestó que nadie lo llamó todavía, pero no lo noté con un no rotundo".

Dumas, por su parte, confirmó que también fue consultada, aunque tampoco recibió un llamado formal, y adelantó que dejaría LAM si el proyecto se concreta: "Obvio, claro que sí. Igual seguiría yendo algunos días para torturarlo a Ángel, yo lo quiero". Sobre una eventual dupla con Listorti, agregó: "Yo creo que a José le daría un poco de tranquilidad si estoy yo, que estoy un poco más curtida después de haber hecho Infama".