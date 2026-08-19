Escándalo por la confesión que hizo Laura Ubfal sobre la serie de Moria: "Les voy a decir la verdad”

Laura Ubfal lanzó un comentario sobre su malestar tras el estreno de la serie de Moria Casán en vivo y generó repercusiones en redes sociales.

La serie de Moria Casán se estrenó el viernes 14 de agosto en Netflix y, a pocos días de su lanzamiento, logró alcanzar el primer puesto entre los contenidos más vistos de la plataforma. Sin embargo, la biopic desató el malestar de Laura Ubfal, quien aseguró que no quedó conforme con la manera en la que fue representada dentro de la ficción.

Póster de la nueva serie de Netflix, Moria.

La panelista recordó su participación en la creación de Amor y Moria, uno de los programas emblemáticos que condujo la exvedette durante la década del 90 y a raíz de ese momento, expresó: “Se supone que soy yo la productora. Les voy a decir la verdad, yo creé Amor y Moria. Lo que pasa es que no me sentí feliz con el homenaje”.

Luego, remarcó una particularidad que notó durante la representación de su figura en la pantalla: “Primero porque yo morocha no era, yo era rubia. Entonces, por lo menos hubieran puesto una rubia en vez de morocha, me hubiera identificado”.

La serie de Moria Casán alcanzó el Top 10 global semanal en Netflix

Durante los primeros días de estreno, la serie de Moria Casán ingresó al Top 10 global semanal de series de habla no inglesa de Netflix con 1.6 millones de visualizaciones. Además, el título se ubicó en el Top 1 de las historias favoritas de la audiencia en Argentina y Uruguay.

Frente a este éxito, Casán expresó: “Hay algo que ocurrió con la serie que es una revolución sensorial, una revolución de sentimientos. La gente se acerca no solo para felicitarme, sino para contarme lo que le pasó, cómo la atravesó y la emocionó. En esta época de amores líquidos, que algo que sucede a través de una pantalla tenga el poder de atravesarte hasta sentir que no hay una pantalla de por medio, me honra”. Finalmente, aseguró: “Un éxito es una cosa y un suceso es otra, esto es un suceso. Y hay algo que me dice la gente que para mí lo resume todo, ‘yo te invoco’. Que alguien te diga que te invoca para su vida, ya está, hemos logrado todo”.