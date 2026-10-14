El escalofriante último video del Roña Castro antes de morir: "A beneficio de los chicos"

Este miércoles, se conoció la noticia del exboxeador y campeón del mundo Jorge "Roña" Castro a los 59 años. En sus redes, el ex deportista profesional llevaba sus cuentas activas y compartía cuestiones del día a día con sus seguidores.

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El último video que aparece en su cuenta de Instagram es una colaboración con Jonathan Di Primio de hace muy pocos días, con quien compartía un programa que salía por YouTube. En el video, ambos desafiaban a Sergio "Maravilla" Martínez a un partido de pádel. "Buenas tardes, ¿cómo estás? Ya que te cagaste y no querés pelear, te desafiamos a jugar un partido de pádel", inició Di Primio.

Luego, llegó el momento del Roña Castro, quien profundizó el cruce a Martínez, con quien mantuvo fuertes intercambios en los últimos meses. "Cuando quieras. Mirá, acá tengo las dos bolitas que te faltan a vos y jugamos un partidito de pádel", dijo. "Tenemos la cancha para jugar", agregó.

El exboxeador murió este miércoles a los 59 años..

Qué propuso hacer con lo recaudado por el desafío de pádel

Fiel a su estilo, Castro propuso donar lo recaudado si se hubiera jugado el partido contra Martínez. "Podemos hacer a beneficio de los chicos, de los comedores, de los merenderos. Vení cuando quieras", esbozó el exboxeador. La propuesta no fue casual: desde la Pandemia, el Roña llevó adelante la conducción de 14 comedores y nueve merenderos en la provincia de Buenos Aires. Hace algunos meses había dicho en diálogo con Infobae: "Veo cada día que estamos peor, cada vez más pobreza, porque yo veo que se llenan la boca y 'sacamos 13 millones de personas de la pobreza' y a mí cada vez se me llenan más los comedores".