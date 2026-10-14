La escalofriante señal que recibió la nieta de Piero, hija de Juana Viale: "Es"

La hija de Juana Viale, Ámbar de Benedictis, recordó a su abuelo piero tras su muerte y reveló una conmovedora señal que recibió en sus redes sociales.

El reconocido cantante italiano Piero Antonio Franco De Benedictis murió a los 81 años en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Tras la triste noticia, su nieta Ámbar de Benedictis, hija de Juana Viale, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales y reveló que recibió lo que interpretó como una señal de su abuelo.

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En ese marco, Ámbar decidió homenajear al artista con un fragmento de su canción La sinfonía inconclusa en la mar, lanzada en 1975. A través de estas palabras, recordó el legado musical de su abuelo y le dedicó una sentida despedida: “Ahora es tiempo de la comparsa subacuática que orquestaste, de la orilla, la espuma y el aroma, de una sinfonía ya no más inconclusa… de todas esas cosas… de todas esas…”.

Luego, la hija de Juana Viale acompañó la publicación con una fotografía junto a su abuelo y un video en el que se observa a un pájaro descansando en la puerta de un vehículo. En ese sentido, Ámbar dio a entender que, aunque el ave no era un colibrí, interpretó su aparición como una señal especial de Piero en medio de su partida.

Ámbar, la hija de Juana Viale, recordó a Piero, su abuelo, en una historia de Instagram.

Quién era Piero Antonio Franco De Benedictis

Piero Antonio Franco De Benedictis nació el 19 de abril de 1945 en Galípoli, Italia. A los tres años llegó a la Argentina junto a su familia y pasó parte de su infancia en Banfield, provincia de Buenos Aires, y en Allen, Río Negro. Durante su juventud estudió en un seminario religioso, pero finalmente decidió dedicarse a la música.

En 1968 conoció al poeta y periodista José Tcherkaski, con quien inició una colaboración fundamental para su carrera. Juntos crearon Mi viejo, publicada en 1969, una de las canciones más reconocidas de su repertorio. Durante la última dictadura militar argentina, Piero se exilió y continuó desarrollando su carrera fuera del país. Tras ese período, retomó su actividad artística en la Argentina y siguió realizando conciertos en distintos países de América Latina.