Jorge "Roña" Castro murió este miércoles 14 de octubre a los 59 años y su hija Quimey vivió de cerca el momento de su fallecimiento. La joven que estaba con él y su madre en el bingo de Morón contó detalles de lo que sucedió con el excampeón del mundo del boxeo argentino en el lugar de los hechos.

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El triste relato de la hija del Roña Castro sobre la muerte de su padre: "Fue una cuestión de 15 minutos"

"Estamos pasando esta pérdida con mucho dolor y pedimos de corazón que se respete el luto de la familia. El fallecimiento de mi papá fue de manera natural", aclaró ante los medios. A su vez, reveló que "Locomotora" tuvo un infarto y "fue una cuestión de 15 minutos". "No llegamos al hospital, estábamos bien y de repente me dijo 'voy al baño'. Se fue y al regresar me dijo 'me duele un poco el pecho', a lo que le dije que era por fumar como un salvaje", profundizó.

Instantes después llamaron a la seguridad del lugar y rápidamente lo llevaron a una habitación aparte en la que luego le hicieron RCP cuando perdió la conciencia. "Mi mamá lo agarró de la cara y le dijo: 'Jorge, mirame' y ahí se le cerraron los ojos", recordó y contó que los médicos presentes tomaron todas las medidas necesarias durante esos 20 minutos pero no pudieron salvarlo. Por último, Quimey sostuvo que su padre siempre se controló por la diabetes al ser insulinodependiente y su muerte fue por causa natural.

El resultado de la autopsia del Roña Castro: cómo murió

Se conocieron los resultados preliminares de la autopsia realizada sobre el ex boxeador Jorge "Roña" Castro, quien murió este miércoles a los 59 años en un bingo de la localidad bonaerense de Morón. En un primer momento, fuentes policiales confirmaron que el campeón del mundo en peso mediano sufrió una descompensación; ahora los estudios médicos indicaron que se trató de muerte súbita. Sin dudas, es un golpe duro para el deporte de los puños de nuestro país que pierde a una gran leyenda.

Murió Jorge "Roña" Castro a los 59 años

Según pudo conocer El Destape, los primeros resultados médicos realizados sobre el deportista señalaron un "edema agudo de pulmón consecuente de una falla cardíaca". Al mismo tiempo, los médicos forenses remarcaron que no registraron lesiones "de ningún tipo" y se trató de una "muerte no traumática". La noticia generó conmoción en el mundo del deporte argentino, donde el excampeón mundial de boxeo dejó una huella imborrable por su trayectoria y sus memorables combates. Según la información consignada en el parte policial, Castro se encontraba en la sala de máquinas del establecimiento cuando sufrió el episodio y tenía bajo nivel de insulina.