Desgarrador: la última foto del Roña Castro antes de morir

La muerte de Jorge "Roña" Castro a los 59 años conmocionó a todo el mundo del deporte este miércoles. En sus redes sociales tenía bastante actividad y reflejaba parte de lo que hacía en su día a día.
La última foto que publicó el exboxeador, campeón del mundo de peso mediano, fue cinco días atrás, junto a su novia, Noelia Vigliarolo, y el cantante de cumbia Uriel Lozano. "Hoy vinimos a ver a mi amigo Uriel a Estancia Calchaquí con mi amor Noe", escribió Castro en su cuenta de Instagram.
La despedida en redes de la novia del Roña Castro
En su propia cuenta de Instagram, Noelia Vigliarolo publicó un sentido mensaje para despedir a su pareja. "Mi amor, no me alcanzan tantas cosas que vivimos en estos añitos juntos. Nosotros dos sabemos lo mucho que nos amábamos y nos vamos a amar siempre. Te voy a extrañar tanto, amor de mi vida. La casa va a estar vacía sin vos", dijo.
"Nosotros dos, siempre compañeros, con nuestras diferencias pero nunca nos soltamos la mano. Gracias por hacerme conocer lo que es amar y de la manera que lo vivimos", siguió el texto que compartió Vigliarolo. "Nosotros viajamos, convivimos, compartimos. Este finde por el día de la madre nos íbamos a comprometer viajando a la Costa. Gracias por cuidarme tanto, nunca me voy a olvidar de tus palabras y de decirme cuánto me amabas. No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos, mi amor. Se me fue la vida, te voy a amar siempre toda la vida mi 'Roñis'. Hasta siempre amor de mi vida, no sabes cuánto te vamos a necesitar", concluyó.