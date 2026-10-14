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Desgarrador: la última foto del Roña Castro antes de morir

El exboxeador Jorge "Roña" Castro murió este miércoles a los 59 años. 

14 de octubre, 2026 | 12.04
Jorge "Roña" Castro

La muerte de Jorge "Roña" Castro a los 59 años conmocionó a todo el mundo del deporte este miércoles. En sus redes sociales tenía bastante actividad y reflejaba parte de lo que hacía en su día a día. 

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La última foto que publicó el exboxeador, campeón del mundo de peso mediano, fue cinco días atrás, junto a su novia, Noelia Vigliarolo, y el cantante de cumbia Uriel Lozano. "Hoy vinimos a ver a mi amigo Uriel a Estancia Calchaquí con mi amor Noe", escribió Castro en su cuenta de Instagram

Jorge "Roña" Castro murió a los 59 años.

La despedida en redes de la novia del Roña Castro

En su propia cuenta de Instagram, Noelia Vigliarolo publicó un sentido mensaje para despedir a su pareja. "Mi amor, no me alcanzan tantas cosas que vivimos en estos añitos juntos. Nosotros dos sabemos lo mucho que nos amábamos y nos vamos a amar siempre. Te voy a extrañar tanto, amor de mi vida. La casa va a estar vacía sin vos", dijo. 

"Nosotros dos, siempre compañeros, con nuestras diferencias pero nunca nos soltamos la mano. Gracias por hacerme conocer lo que es amar y de la manera que lo vivimos", siguió el texto que compartió Vigliarolo. "Nosotros viajamos, convivimos, compartimos. Este finde por el día de la madre nos íbamos a comprometer viajando a la Costa. Gracias por cuidarme tanto, nunca me voy a olvidar de tus palabras y de decirme cuánto me amabas. No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos, mi amor. Se me fue la vida, te voy a amar siempre toda la vida mi 'Roñis'. Hasta siempre amor de mi vida, no sabes cuánto te vamos a necesitar", concluyó. 

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