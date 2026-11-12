El actor y comediante estadounidense Anthony Clark, recordado por encabezar la sitcom Sí, mi vida y participar en Boston Common y Soul Man, murió el martes a los 62 años. La noticia fue comunicada por su amigo y compañero de elenco Mike O’Malley. Según publicó Deadline, el fallecimiento estaría relacionado con complicaciones derivadas de una neumonía, aunque la familia no confirmó oficialmente esa causa.

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Fue Mike O’Malley quien anunció la muerte de Clark a través de una publicación en Instagram. Junto a dos fotografías de ambos durante la grabación del último capítulo de Sí, mi vida, el actor compartió un sentido recuerdo de quien había sido su colega y amigo durante décadas. "Anthony Clark murió ayer. Era un tipo divertidísimo", escribió O’Malley.

También recordó que, cuando todavía estaba de novio con su esposa Lisa, a mediados de los años 90, Clark ya era una figura reconocida en Boston y convocaba a una gran cantidad de espectadores en sus presentaciones de stand-up. "La primera vez que lo vimos en The Comedy Connection nos reímos, nos reímos y nos reímos. Era único: uno de esos comediantes que se ríen con vos de lo absurdo de sus historias y observaciones, y eso te hacía reír todavía más porque él también se estaba riendo", expresó.

O’Malley contó además que había hablado por teléfono con Clark apenas tres semanas antes de su muerte."Fui fan antes de ser amigo", recordó y agregó: "Nos hizo reír a carcajadas, como siempre".

"Era un tipo divertidísimo": dolor por la muerte de un querido actor a los 62 años.

Sus inicios

Nacido el 4 de abril de 1964 en Lynchburg, Virginia, Clark estudió en Emerson College, en Boston, donde se graduó en 1986. Durante su etapa universitaria ya había comenzado a destacarse por sus condiciones para el humor y obtuvo un reconocimiento como mejor comediante universitario del American Collegiate Talent Showcase. Su primer paso por el cine llegó en 1991 con El amor es un juego cruel, película en la que compartió elenco con River Phoenix. Más adelante participó en producciones como Una cosa llamada amor (1993), Teresa’s Tattoo (1994), La roca (1996), Say Uncle (2005) y My Uncle Rafael (2012).