"Era una gran persona": dolor por la muerte de un querido actor a los 75 años.

Dolor en el mundo del espectáculo. Dennis Haskins, el actor estadounidense que alcanzó gran popularidad por interpretar al director Richard Belding en la serie Salvados por la campana, murió a los 75 años.

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La noticia fue confirmada por su representante, Jay Schachter, quien destacó tanto su trayectoria profesional como el vínculo que el artista mantuvo durante años con sus seguidores. Schachter confirmó el fallecimiento de Haskins a distintos medios y describió la noticia como “una pérdida trágica”. "Todos amaban al señor Belding y quienes conocimos a Dennis lo amábamos aún más. Era una gran persona", expresó Schachter.

El agente, que trabajó junto al actor durante más de dos décadas, también lo definió como un amigo cercano y aseguró que se encuentra "destrozado" por su muerte. La causa del fallecimiento de Dennis Haskins no fue informada públicamente hasta el momento.

Su trayectoria

Haskins tuvo una extensa carrera en televisión y cine y acumuló más de 100 papeles profesionales. Sin embargo, su papel como Richard Belding, el estricto pero querido director de Bayside High School en Salvados por la campana, fue el personaje que marcó su trayectoria. La serie se estrenó originalmente en NBC el 20 de agosto de 1989 y se convirtió en una de las producciones juveniles más recordadas de su época.

Fuera de la serie, Haskins continuó trabajando en diferentes producciones. Entre sus últimos papeles se encuentra el de un vendedor de aceite milagroso en la comedia A Million Ways to Die in the West, película de Seth MacFarlane estrenada en 2014.