Se desconcen las causas: informaron la muerte de un querido actor a los 33 años

Un reconocido actor de varias telenovelas aclamadas falleció la noche del miércoles 23 de septiembre y, hasta el momento, no se conoce la causa oficial de su muerte.

El reconocido actor mexicano César Hurtado murió durante la noche del miércoles 23 de septiembre a los 33 años. Sin embargo, hasta el momento, las causas oficiales de su muerte no trascendieron públicamente. Asimismo, la firma compartió un comunicado en redes sociales para destacar su extensa trayectoria.

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César Hurtado participó en Vencer la Culpa y Pacto de Sangre.

En la publicación, la empresa incluyó un collage fotográfico del actor recordando algunos de sus trabajos más destacados, acompañado de un mensaje emotivo que despide al artista: "Gracias por tu constancia, por tu formalidad, por tu talento, por tu carisma, por tu bondad, tu pasividad, tu buena onda, tu buena vibra conectamos muy bien y soy bastante selectivo a la hora de abrir las puertas de mi casa, pero te fui conociendo y no me entró la duda, que yo vibro con las personas de calidad humana como la tuya".

La noticia generó una profunda conmoción en aquellos que seguían de cerca la carrera profesional de César. Asimismo, sumaron mensajes de despedida y condolencias para sus allegados luego de conocerse el hecho. Entre sus trabajos más recordados, se hizo mención de su paso por la cadena exitosa Televisa y su participación en sus producciones.

Quién era César Hurtado

César Raziel Hurtado fue un actor mexicano nacido en Veracruz que desarrolló su carrera principalmente en el teatro, el cine y la televisión. Comenzó su trayectoria audiovisual en 2022, con una participación en el cortometraje Venganza Póstuma. También tuvo experiencia en teatro y modelaje, además de otros proyectos relacionados con las artes.

En 2023 participó en la telenovela Vencer la culpa, producción de Televisa en la que compartió créditos con actores como Claudia Martín, Gabriel Soto, María Sorté y Matías Novoa. Posteriormente formó parte de Pacto de sangre, serie de ViX protagonizada por Bárbara de Regil y Alejandro Nones, donde interpretó a Carlos.

César Hurtado formó parte de varias telenovelas de Televisa.

En cine, trabajó en Sobriedad, me estás matando, donde interpretó a Gonzalo, y también participó en Venganza Póstuma. Entre sus trabajos para televisión y streaming se encuentra además Man on Fire (Hombre en llamas), producción de Netflix. Su trayectoria también incluyó el proyecto teatral Exposición de una larva y un proyecto personal de ilustración llamado Líneas en el VACÍO.