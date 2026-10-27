"Era un amigo leal": dolor por la muerte de un actor que marcó a una generación.

El mundo del espectáculo está de luto. Walter Koenig, el actor que alcanzó la popularidad internacional por interpretar a Pavel Chekov en la franquicia Star Trek, murió a los 90 años. La noticia fue confirmada por su representante, Zachery McGinnis. El artista falleció en su casa de North Hollywood, acompañado por su hija y su sobrina.

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La noticia fue comunicada a través de una publicación de McGinnis en Facebook, en la que destacó tanto el trabajo del actor como el vínculo que construyó con los seguidores de la serie a lo largo de las décadas. "Hoy lamentamos la muerte de Walter Koenig, cuyo talento, calidez e interpretaciones inolvidables dejaron una huella duradera en generaciones de fanáticos de todo el mundo", expresó el representante.

Uno de los mensajes más sentidos llegó de parte de George Takei, compañero de Koenig en la ficción, quien lo conoció durante la década de 1960, cuando ambos compartían escenas a bordo de la nave Enterprise. Su amistad se mantuvo durante seis décadas y Koenig incluso fue el padrino de boda de Takei en 2008. "Walter era mucho más que Chekov. Era escritor, docente, un hombre reflexivo y un amigo leal", escribió Takei en sus redes sociales.

"Era un amigo leal": dolor por la muerte de un actor que marcó a una generación.

La trayectoria de Walter Koenig

Nacido en Chicago y criado en Manhattan en una familia de inmigrantes lituanos, Koenig comenzó su carrera artística en 1962. Se incorporó a Star Trek al inicio de la segunda temporada y apareció en 36 de los 50 episodios emitidos entre 1967 y 1969.

El actor continuó interpretando al navegante Pavel Chekov en las primeras siete películas cinematográficas de la franquicia, estrenadas entre 1979 y 1991. También participó en proyectos derivados de la saga y tuvo una aparición en Star Trek: Picard en 2023, donde prestó su voz a Anton Chekov, hijo de su personaje original.