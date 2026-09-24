Entradas para Párense de Manos 4: dónde comprar con descuento y cómo hacerlo

Las entradas para Párense de Manos 4 se pueden comprar online y tienen precios desde $50.000

Las entradas para Párense de Manos 4 ya están disponibles y la expectativa crece de cara a la cuarta edición del evento. La jornada se realizará el 18 de diciembre en el estadio de Platense, con nueve combates confirmados y distintas alternativas de localidades, desde sectores generales hasta ubicaciones VIP.

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Dónde comprar las entradas para Párense de Manos 4

La venta oficial de entradas para Párense de Manos 4 se realiza de manera online a través de PlanOut, la plataforma habilitada para comercializar las localidades. La organización estableció un máximo de cinco tickets por compra.

Los precios dependen del sector elegido dentro del estadio Ciudad de Vicente López. Las opciones anunciadas son:

Campo B: $50.000

Campo A: $55.000

Popular B: $60.000

Popular A: $65.000

Platea B: $75.000

Platea A: $85.000

Campo VIP: $140.000

VIP: $165.000

De esta manera, el valor de las localidades parte de los $50.000 y llega hasta los $165.000 para las ubicaciones de mayor categoría.

Cómo comprar entradas con descuento para Párense de Manos 4

Existe un beneficio especial del Banco Nación para la compra de entradas. Los clientes que utilicen tarjetas Mastercard pueden acceder a diferentes alternativas, según el medio de pago seleccionado.

Con Mastercard Débito del Banco Nación, la promoción contempla un 20% de reintegro, con un tope de devolución de $15.000. En tanto, quienes utilicen Mastercard Crédito pueden financiar la compra en 6 cuotas sin interés.

Para acceder al beneficio, la operación debe realizarse en PlanOut y abonarse con la tarjeta Mastercard correspondiente. En el caso del débito, el reintegro se aplica posteriormente y tiene el límite establecido por la promoción.

La alternativa también permite reducir el costo efectivo de una entrada de menor valor. Por ejemplo, sobre un ticket de $50.000, un reintegro del 20% representa $10.000, siempre dentro de las condiciones y topes establecidos para la promoción.

Cuándo es Párense de Manos 4 y dónde se hace

La cuarta edición de Párense de Manos 4 tendrá lugar el viernes 18 de diciembre de 2026 en el estadio Ciudad de Vicente López, ubicado en la cancha de Platense. La apertura de puertas está prevista para las 16:30.

El espectáculo combina boxeo amateur, streaming, música y entretenimiento, con creadores de contenido, influencers y figuras del deporte y el espectáculo sobre el ring. El anuncio de la cartelera fue seguido por más de 100.000 espectadores simultáneos, una cifra que reflejó la expectativa generada por la nueva edición.

Los clientes del Banco Nación pueden acceder a un 20% de reintegro o financiar la compra en 6 cuotas sin interés

Cuáles son las peleas de Párense de Manos 4

La organización confirmó nueve combates para la cartelera principal:

La Agusneta vs. Brunenger

Cami Mayan vs. Luli González

Brian Sarmiento vs. El Polaco

Bauleti vs. Balanza

Pri Mora vs. Albere

Renzo Pantich vs. Joaco López

Mármol vs. Mortedor

Milica vs. Arigeli

Shelao vs. Andoni

Además, Gerónimo “Momo” Benavides volverá a participar del evento, aunque todavía no tiene rival confirmado. La jornada reunirá nuevamente a figuras de las redes sociales y del entretenimiento en una propuesta que ya se convirtió en uno de los eventos destacados del calendario del streaming argentino.