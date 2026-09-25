Se enteró en vivo: la reacción de Fabián Doman a la muerte del "Negro" González Oro

Fabián Doman anunció en vivo la noticia de la muerte de Oscar el “Negro” González Oro y expresó un conmovedor mensaje de despedida para el conductor de radio.

El periodista Oscar el “Negro” González Oro falleció este viernes 25 de septiembre a los 74 años, en Uruguay, tras sufrir un delicado deterioro en su estado general de salud. En ese marco, Fabián Doman se enteró en vivo de los hechos y expresó un mensaje de despedida para el histórico conductor de radio.

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El periodista y locutor falleció este viernes a los 74 años en Punta del Este.

Durante una transmisión en vivo del streaming Carnaval, el conductor del ciclo anunció: “Ha muerto Oscar González Oro, con quien trabajamos muchos años, un tipazo. Además, uno de los más grandes hombres de la historia de la radio en Argentina, uno de los más grandes. Nunca entendí por qué APTRA siempre lo destrató, fue el conductor de un programa líder de audiencia, se ha ido un grande de la radio”.

Luego, continuó expresando sus deseos frente a la despedida del comunicador: “Siempre voy a decir que no ha sido reconocido en su dimensión. Espero que hoy los colegas le demos reconocimiento en formato de último saludo que me parece que el “Negro” lo merece”.

La extensa trayectoria profesional de Oscar “el Negro” González Oro

Oscar “el Negro” González Oro fue un reconocido periodista, locutor y conductor de radio y televisión argentino, considerado una de las voces más emblemáticas e influyentes de la historia de la radiofonía de Argentina. Construyó una carrera de más de tres décadas, marcando una era principalmente en la primera mañana de la radio.

Asimismo, trabajó en Radio 10 durante 15 años, donde condujo el emblemático programa El oro y el moro. Luego, participó del ciclo Polémica en el bar, junto a Gerardo Sofovich, y formó parte de Cotidiano. También estuvo al frente de ciclos como Posdata, Noches negras y Los unos y los otros. Uno de sus últimos trabajos en la televisión fue la conducción de Nosotros a la mañana, por El Trece.